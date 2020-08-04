"Лукашенко плохо": состояние появившегося на публике президента вызвало вопросы

О состоянии здоровья Александра Лукашенко в последнее время ходит много слухов. Поговаривали, что у президента Белоруссии случился гипертонический криз, что он перенес инфаркт или инсульт. Во вторник, 4 августа, глава государства выступает с ежегодным обращением к парламенту. Блогеры заметили, что выглядит Батька неважно.

Продолжение: Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране: Мы справились с этой бедой

С посланием к Национальному собранию Александр Лукашенко должен был выступить 3 августа. Однако мероприятие перенесли на 4 августа.

В своей речи белорусский лидер много времени уделил отношениям республики с другими странами. Впрочем, многих блогеров заинтересовало не столько обращение Лукашенко, сколько внешний вид главы государства.

Во время выступления белорусский лидер истекал потом, хотя в помещении не было жарко, пишет телеграм-канал Nexta Live. "Режиссеры в зале даже не успевают переключать камеры во время того, как он вытирает пот со лба", – говорится в сообщении. "Лукашенко плохо", – делает вывод Nexta Live.

Сведения о проблемах со здоровьем у белорусского лидера появились в конце июля. Тогда блогеры и СМИ сообщали, что у Лукашенко случился гипертонический криз, и его экстренно госпитализировали. Некоторые предположили, что глава государства перенес инфаркт или инсульт.

29 июля, после задержания сотрудников российской частной военной компании, Лукашенко собрал экстренное заседание Совета безопасности. Внимательные журналисты заметили на правой руке президента катетер.

Ранее Лукашенко утверждал, что переболел COVID-19. В блогосфере успели предположить, что у белорусского лидера начались осложнения.

Как писали "Дни.ру", Лукашенко в своем послании обвинил Россию в потере Белоруссией 9,5 миллиарда долларов за пять лет. Президент назвал цены на поставляемые Москвой энергоресурсы несправедливыми, а выделяемые кредиты – дорогими.