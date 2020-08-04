Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

Согласно программе, голосование пройдет в ближайшие пять лет. Во время референдума белорусы определят свои права и обязанности, свободы и обязательства. Также граждане сами решат, какие полномочия будут у органов государственной власти.
В документе отмечается, что гражданское самосознание населения развивается вместе с самой Белоруссией. Люди показали, что уже готовы взять на себя ответственность за судьбу страны. "Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения", – говорится в материале.
Напомним, президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Соперниками Александра Лукашенко являются Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Двум претендентам – Валерию Цепкало и Виктору Бабарико – отказали в регистрации.
Ранее доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с "Дни.ру" высказался о шансах Александра Лукашенко победить на выборах. По его мнению, граждане готовы голосовать за любого кандидата, кроме действующего лидера. Белорусы устали от пустых обещаний главы страны.
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