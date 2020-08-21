Жена находящегося в коме Навального обратилась к Путину

Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционного политика Алексея Навального – Юлия Навальная – записала обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она требует разрешить транспортировку находящегося в коме супруга в Германию для лечения, сообщает Ura.ru.
Напомним, что накануне утром Алексей Навальный был госпитализирован в токсикологическую реанимацию омской Городской больницы скорой помощи после отравления. Он потерял сознание и впал в кому второй степени. Врачи медучреждения оценивают его состояние как нестабильно тяжелое и утверждают, что транспортировка для него опасна.
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