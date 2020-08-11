В Белоруссии задержаны более двух тысяч человек

Более двух тысяч человек задержали в Белоруссии за сутки. Все они участвовали в протестах, сообщает телеканал "360". Также известно, что в ходе беспорядков 10 августа пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и один военнослужащий. Пять из них госпитализированы. Самые массовые очаги зафиксировали в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.
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