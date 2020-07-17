Парламентские амбиции: сможет ли партия Прилепина попасть в Думу

Партия Захара Прилепина "За правду" нацелилась на Госдуму. Созданная в начале года политсила пытается привлечь избирателей причудливой смесью из социалистических и патриотических лозунгов. Смогут ли партийцы пробиться в нижнюю палату парламента?



Учредительный съезд партии "За правду" состоялся 1 февраля, а спустя три с половиной месяца Минюст разрешил ей участвовать в выборах. Создавая новую политсилу, ее лидер Захар Прилепин говорил о намерении попасть в Государственную думу в 2021 году.



Задача сильно упростится, если у партии будут представители в региональных парламентах – тогда ей можно обойтись без сбора подписей. Этой осенью пройдут выборы в заксобрания 11 регионов – Новосибирской, Челябинской, Воронежской, Белгородской и других областей.

Россиянам партия Прилепина предлагает довольно смелые инициативы. Например, "За правду" выступает за присоединение Донецкой и Луганской республик, а также Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Да и вообще, стать частью нашей страны может любая территория, 75% жителей которой выскажут такое желание, считают партийцы.

Вместе с этим Прилепин и его сторонники предлагают ввести безусловный базовый доход, повысить НДФЛ до 30% для тех, кто зарабатывает 100 миллионов рублей в год и более, отменить ЕГЭ, снизить пенсионный возраст и прочее. Партийцы намерены привлечь неравнодушных людей и даже готовы замещать политическую элиту в случае необходимости.

Скорее всего, власть позволит и поможет Прилепину получить места в региональных парламентах, но ее задача на выборах в Госдуму – быть спойлером, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Кремлю нужно отвлечь разочарованную властью и готовую к решительным действиям аудиторию, но ни в коем случае не допустить ее представительства в Думе – кто знает, как они себя поведут", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Отобрать значительную часть электората у нынешних парламентских сил "За правду" вряд ли сможет, полагает Салин. "За партию Прилепина могут проголосовать люди, у которых есть запрос на альтернативу и новые лица, но которые не понимают, что их ожидания не оправдаются. Таких людей не очень много", – резюмировал политолог.