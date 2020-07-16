Присоединение Донбасса, новый социализм и отмена ЕГЭ: что предлагает россиянам партия Захара Прилепина

В начале февраля в Москве состоялся учредительный съезд партии Захара Прилепина "За правду". Планы у писателя и его сторонников масштабные: участие в региональных выборах этой осенью и думских в 2021 году. Избирателя новая политсила пытается завоевать убойным коктейлем из патриотических и социалистических лозунгов: защита семьи и традиционных ценностей, более активная внешняя политика, базовый безусловный доход и прочие инициативы, некоторые из которых кажутся откровенно популистскими.



Руководящий состав у новой партии довольно пестрый. Вместе с Захаром Прилепиным симпатии российских избирателей намерены добиваться актер Стивен Сигал, музыканты Юлия Чичерина и Алексей Поддубный (Джанго), бывший советник главы Донецкой республики Александр Казак и режиссер Эдуард Бояков. Актер Иван Охлобыстин, формально не вступивший в партию, стал советником Захара Прилепина.



В партии намерены привлекать неравнодушных людей и влиять на элиты, а в случае необходимости – замещать ее. По словам Прилепина, "За правду" собирается участвовать в выборах в региональные парламенты в сентябре этого года и в думских, которые пройдут в 2021 году.

В экономической программе партии причудливо переплетаются социалистические и капиталистические элементы. "Создание инфраструктуры и обеспечение условий для развития промышленности превращаются в задачу плановой экономики, существующей в рамках общих рыночных принципов", – сказано в программе политсилы.

Одна из наиболее заметных инициатив партии Прилепина – безусловный базовый доход. Для начала – 2,5 тысячи рублей ежемесячно каждому гражданину, в дальнейшем сумма выплаты должна повыситься до величины прожиточного минимума. Также в программе партии – депозит в размере миллиона рублей новорожденному, 30% НДФЛ для лиц с годовым доходов от 100 миллионов рублей и более.

С идеями "нового социализма" соседствуют консервативные ценности – защита семьи, запрет однополых браков. А также весьма популистские инициативы вроде отмены Единого госэкзамена (ЕГЭ) и снижении пенсионного возраста.

Не меньший интерес представляет и внешнеполитическая программа партии. Прилепин и его сторонники уверены, что необходимо добиваться уничтожения "русофобского и националистического" режима на Украине и принять норму, согласно которой та или иная территория может войти в состав России, если 75% ее жителей проголосуют за.

В связи с этим Прилепин и компания заявляют о необходимости присоединить к России Донецкую и Луганскую республики, а заодно Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию. Россия должна вести более активную внешнюю политику, уверены в новой партии.

Идеи и лозунги, на которых строится программа Прилепина и его сторонников, высказываются многими политическими силами, в том числе парламентскими, зачем тогда понадобилось создавать новую партию? Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает. что в обществе наблюдается кризис доверия к власти и провластным партиям.

"Здесь важно не что говорят, а кто говорит. В России за давно назрел запрос на новые лица. Они могут говорить то же самое, но к ним больше доверия – потому что они новые", – пояснил эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Судя по персоналиям, партия "За правду" намерена нейтрализовывать более радикальный электорат, считает аналитик. "Для власти критически важно, чтобы люди, готовые при определенной ситуации выйти на улицы, видели близкую по духу политическую силу, посещали избирательные участки, а не выходили на улицу", – отметил эксперт.

"С одной стороны, создание партии "За правду" – это эффект новизны, считает Салин. – С другой – попытка сыграть на несколько более радикальную аудиторию, чем партии, которые озвучивают эти лозунги, но в более умеренной упаковке".