Лавров выразил поддержку Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасой. Встреча состоялась в Москве.
Глава МИД России подчеркнул, что наша страна будет помогать венесуэльским властям противостоять внешнему диктату, передает RT. Москва солидарна с Каракасом в неприятии грубого внешнего вмешательства во внутренние дела и попыток спровоцировать силовое свержение государственного строя.
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