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Политика

Страдающий от коронавируса Мишустин эмоционально высказался о ветеранах

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Все, кто интересовался, как себя чувствует инфицированный коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин, получили наглядный ответ на свой вопрос. Глава правительства провел совещание, на котором, в частности, эмоционально высказался о ветеранах Великой Отечественной войны.

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Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Михаил Мишустин напомнил членам правительства о поручении президента России Владимира Путина обеспечить ветеранам выплаты в честь юбилея. Совещание кабмина премьер-министр начал с выяснения, как ведется выполнение этого требования.

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Задачу, которая стоит перед страной, Михаил Мишустин сформулировал весьма эмоционально. "Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой", – подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что это, возможно, одна из самых главных обязанностей государства.

Михаил Мишустин напомнил, что речь идет не только о конкретных выплатах ветеранам, но и дополнительных мерах поддержки. В частности, нуждающимся героям войны должны помочь с ремонтом домов и квартир и обеспечить жильем тех, у кого его до сих пор нет.

Отметим, 8 мая премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое онлайн-совещание с членами кабмина с тех пор, как стало известно о его болезни. 30 апреля он рассказал Владимиру Путину, что у него положительный тест на коронавирус.

После этого Михаил Мишустин, как того велят инструкции, ушел на самоизоляцию. Тем не менее, он продолжил поддерживать тесную связь с членами правительства и координировать работу кабмина.

Автор: 8 мая 2020, 15:22 Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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