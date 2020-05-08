Страдающий от коронавируса Мишустин эмоционально высказался о ветеранах

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Михаил Мишустин напомнил членам правительства о поручении президента России Владимира Путина обеспечить ветеранам выплаты в честь юбилея. Совещание кабмина премьер-министр начал с выяснения, как ведется выполнение этого требования.
Задачу, которая стоит перед страной, Михаил Мишустин сформулировал весьма эмоционально. "Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой", – подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что это, возможно, одна из самых главных обязанностей государства.
Михаил Мишустин напомнил, что речь идет не только о конкретных выплатах ветеранам, но и дополнительных мерах поддержки. В частности, нуждающимся героям войны должны помочь с ремонтом домов и квартир и обеспечить жильем тех, у кого его до сих пор нет.
Отметим, 8 мая премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое онлайн-совещание с членами кабмина с тех пор, как стало известно о его болезни. 30 апреля он рассказал Владимиру Путину, что у него положительный тест на коронавирус.
После этого Михаил Мишустин, как того велят инструкции, ушел на самоизоляцию. Тем не менее, он продолжил поддерживать тесную связь с членами правительства и координировать работу кабмина.
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