В Кремле объявили о новом выступлении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в среду, 8 апреля, глава государства Владимир Путин выступит перед губернаторами и главами регионов. Речь российского лидера будет посвящена эпидемии коронавируса в стране, сообщает Kp.ru.
Посредством видеосвязи Путин и селекторы обсудят текущую ситуацию и разные аспекты противодействия распространению инфекции. На связи с президентом и главами регионов будет и правительство России. Ряд телеканалов будет транслировать совещание в прямом эфире.
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