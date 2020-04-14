"Куча и должна вонять": Соловьев набросился на критикующего власть журналиста

Владимир Соловьев жестко ответил Василию Уткину, который в последнее время принялся критиковать действующую в России власть. Журналист считает спортивного комментатора больным человеком.

Между Владимиром Соловьевым и Василием Уткиным развернулся скандал после того, как спортивный журналист нелестно отозвался о государстве. Он уверен, что российская власть бросила народ в беде. Телеведущий решил осадить Уткина, который позже перешел на оскорбления, назвав Соловьева обезьяной с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Телеведущего не обидели слова комментатора, напротив, он выразил сожаление по поводу психического здоровья Уткина. Однако выбирать выражения журналист все равно не стал. Соловьев сравнил оппонента с "вонючей кучей".

"Если бы куча благоухала, то это было бы странно. А куча и должна вонять", – цитирует Владимира Рудольфовича "Комсомольская правда".

Соловьев даже поставил диагноз комментатору – синдром Туретта. Он предположил, что Уткин не совсем осознает, что говорит. Также журналист вызвался помочь ему, он готов посоветовать Василию хорошего специалиста, который сможет поправить психическое здоровье.

Кроме того, Владимир Соловьев раскритиковал людей, которые пересылают друг другу видеоролики Уткина, тем самым со Он предложил критикующим власть сравнить то, что делают другие страны во время пандемии и то, как поступает российское государство. Соловьев отметил, что недовольные жители страны "глубоко не в теме".