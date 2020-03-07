"Латаем дыры": Зеленский откровенно заявил о катастрофе на Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в своей работе ему постоянно приходится заделывать "дыры" в разных сферах жизнедеятельности государства. По его словам, после решения одной проблемы сразу же возникает другая.
"Везде дыры, и ты руками и ногами пытаешься их заткнуть. Так мы и живем. Мы затыкаем дыры", – констатировал Зеленский.
В ответ западные журналисты предположили, что Украина становится похожей на тонущий корабль. Однако лидер Незалежной поспешил заверить, что государство "не тонет", сообщает телеканал "Царьград".
Также политик сравнил свою работу с хорошо знакомой ему игрой в кино. Он отметил, что в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в сериалах: за пять лет президентского срока нужно решить очень много разных задач.
Сопоставляя сериал "Слуга народа" и деятельность в качестве главы государства, Владимир Зеленский отметил, что в отличие от своего героя на экране он не может приказать расстрелять олигархов.
"Раз мы выбрали демократию, мы, конечно, не можем вешать людей, однако иногда так хочется это сделать", – пошутил Зеленский.
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