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"Мальчик решил ставить условия": Зеленского высмеяли после попытки шантажировать Путина

Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главе российского государства Владимиру Путины выйти из переговоров по Донбассу, если они не увенчаются успехом. Эксперты подняли его заявление на смех. 
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В интервью западными СМИ Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство готово потратить на обсуждение проблемы не более года. Если в течение этого времени не удастся достичь соглашения на выгодных для Киева условиях, Незалежная перейдет к другой стратегии действий.

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Зеленский отметил, что не намерен тратить отведенный ему народом президентский срок на Минские соглашения. Политик добавил, что у Украины есть несколько вариантов действий в случае отказа России идти на уступки. 

По словам украинского лидера, Киев готов подождать год с момента завершения последнего саммита в "Нормандском формате". Политолог Алексей Чеснаков в интервью "ПолитНавигатору" заявил, что слова президента стоит расценивать как неисполнимый ультиматум. Эксперт отметил, что представители Незалежной не раз сами говорили о том, что конфликт на юго-востоке страны не удастся решить за столь короткий срок. 

"Относиться к этому ультиматуму Зеленского нужно как к обыкновенному хамству – мальчик решил ставить условия Путину", – добавил специалист.

Чеснаков обратил внимание, что Москве не стоит всерьез воспринимать эти заявления, поскольку они являются "элементом банального торга". 

7 марта 2020, 12:36

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