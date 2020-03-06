Вернул войска: наглый Зеленский пошел на обман Путина

О возвращении украинских войск на прежние позиции в районе
поселка Петровское сообщили в Донецкой народной республике. Нарушение договоренностей
Украина обосновывает якобы нарушениями режима прекращения огня со стороны ДНР,
отметили в пресс-службе народной милиции республики.
При этом наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали, что огонь велся со стороны подразделений ВСУ, отмечают в Донецке. Также сообщается, что украинская армия продолжает переброску бронетехники в районе населенного пункта Богдановка.
Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. С момента его прихода к власти Москва и Киев провели два обмена удерживаемых лиц. Надежда на окончание конфликта появилась, когда стороны договорились о разведении войск на двух участках линии фронта.
После нескольких неудачных попыток в начале ноября подразделения украинской армии и республик Донбасса смогли развести подразделения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Дальше этого дело не пошло: в декабре на саммите нормандского формата Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому было подтверждено намерение на дальнейшее урегулирования, но конкретики озвучено не было.
Пока Владимир Зеленский в лучших традициях своего предшественника Петра Порошенко бойкотирует минские соглашения, Донбасс продолжает интегрироваться с Россией. Только с начала года российское гражданство получили более 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
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