В этом году минским соглашениям исполнилось пять лет, однако ни один из их пунктов не выполнен. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки одно время пытался Владимир Зеленский: в ноябре прошлого года Киев и Москва договорились об отводе вооружений на линии фронта в Донбасс. Войска отвели, но не прошло и полгода, как украинские власти нагло нарушили договоренности и вернули армию на исходные позиции.

прочитано 125 раз О возвращении украинских войск на прежние позиции в районе поселка Петровское сообщили в Донецкой народной республике. Нарушение договоренностей Украина обосновывает якобы нарушениями режима прекращения огня со стороны ДНР, отметили в пресс-службе народной милиции республики.

ПО ТЕМЕ Сын Порошенко? Сделано сенсационное заявление о Зеленском План Путина: объявлено о расширении границ Донецкой и Луганской республик Сюжеты Новости Донбасса Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер При этом наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали, что огонь велся со стороны подразделений ВСУ, отмечают в Донецке. Также сообщается, что украинская армия продолжает переброску бронетехники в районе населенного пункта Богдановка. Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. С момента его прихода к власти Москва и Киев провели два обмена удерживаемых лиц. Надежда на окончание конфликта появилась, когда стороны договорились о разведении войск на двух участках линии фронта. После нескольких неудачных попыток в начале ноября подразделения украинской армии и республик Донбасса смогли развести подразделения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Дальше этого дело не пошло: в декабре на саммите нормандского формата Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому было подтверждено намерение на дальнейшее урегулирования, но конкретики озвучено не было. Пока Владимир Зеленский в лучших традициях своего предшественника Петра Порошенко бойкотирует минские соглашения, Донбасс продолжает интегрироваться с Россией. Только с начала года российское гражданство получили более 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Федор Лопырев 6 марта 2020, 21:14 Автор: