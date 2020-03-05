"Вполне нормальная реакция": Зеленский прилюдно влепил пощечину скандальному депутату

Президент Украины Владимир Зеленский публично и довольно изящно унизил своего оппонента – депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Украинский лидер не подал руки народному избраннику, который набросился на него с обвинениями.

Во время рассмотрения в Верховной раде вопроса о назначении нового главы украинского парламента Владимиру Зеленскому пришлось выслушать целый ряд весьма серьезных обвинений в свой адрес. Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что во время предвыборной кампании бывший шоумен лгал.

Он обвинил президента Украины в кумовстве и в том, что министры в стране получают слишком большую зарплату, а депутаты от партии "Слуга народа" – деньги в конвертах. Чтобы обсудить услышанное лично, Владимир Зеленский подошел к Алексею Гончаренко в зале. Камеры засняли, как народный избранник вступил в явное противоречие со своими обличающими словами и первым протянул главе государства руку. Соответствующие кадры опубликовал телеканал "112. Украина".

Под прицелами многочисленных камер и в присутствии полного зала депутатов Владимир Зеленский своему оппоненту взаимностью не ответил. Более того, он не стал делать вид, что не заметил этого жеста, а прямо показал, что не собирается жать руку Алексею Гончаренко. После короткого разговора президент Украины пошел по своим делам, а получивший прилюдную оплеуху депутат посеменил за ним, чтобы что-то сказать.

"Вполне нормальная реакция – не подать хаму руку", – отметили в комментариях к новости на портале Lenta.ru пользователи Сети. Комментаторы добавили, что между критикой и откровенной клеветой есть ощутимая разница, и если на первую обижаться политику по меньшей мере глупо, то вторую игнорировать ни в коем случае нельзя.