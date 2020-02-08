Генерал СБУ призвал начать войну против России

Одной из подобных инициатив отметился бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор запаса Виктор Ягун. Военачальник призвал к решительным шагам в "гибридной войне" и предложил использовать в этом российских неонацистов, якобы принимавших участие в вооруженном конфликте на Донбассе.
"Нам надо переходить от обороны к наступлению. Наступление – для них самая больная опасность, потому что если мы переносим их "гибридную войну" на их территорию, для них это просто смерти подобно", – заявил Ягун.
Генерал призвал поддерживать сепаратистки настроенных граждан, выступающих за отделение национальных республик от России. Среди его идей также было создание информационных агентств для украинской пропаганды среди россиян, передает "ПолитНавигатор".
"Надо находить людей на территории России и использовать их возможности", – резюмировал военачальник.
Он обратил внимание, что есть много людей, которые приехали в Незалежную, чтобы воевать на стороне Украины и поддерживают идею разделения России на независимые государства.
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