Собирал страну по крупицам: Володин напомнил коммунистам о заслугах Путина

Пленарное заседание 6 февраля на Охотном Ряду началось с жаркой дискуссии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявления главы КПРФ Геннадия Зюганова, который раскритиковал государство за политику в области демографии и использования полезных ископаемых. Председатель нижней палаты напомнил, что при Владимире Путине бюджет страны увеличился более чем в 20 раз, а крупнейшие ресурсодобывающие компании вновь стали государственными.



В своем выступлении Зюганов обратил внимание на ситуацию в Саратовской области. В прошлом году регион потерял почти 20 тысяч человек, а что касается Приволжского федерального округа в целом, то убыль населения в нем за 2019 год составила 100 тысяч человек.



Лидер КПРФ призвал добавить в Конституцию положение о роли государственно образующего народа. Кроме того, заявил Зюганов, в основном законе страны необходимо прописать принадлежность недр гражданам.

Вячеслав Володин не остался в стороне от разгорающейся дискуссии. Он напомнил лидеру коммунистов, что до революции Саратов было третьим по численности населения городом России после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку наиболее экономически развитых. Сейчас же город на Волге - лишь 17-й по численности населения, а по экономическим показателям выпал из первой десятки, отметил спикер Госдумы.

Володин призвал Зюганова вспомнить о 70-летнем советском периоде, когда ресурсы из российских регионов шли на развитие Прибалтики, Украины и других союзных республик.

"В начале 1991 года, когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем в 1917 году. У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту", – отметил спикер Госдумы.

Что касается недр, то парламентарий напомнил, что в 2000 году, когда президентом стал Владимир Путин, доля государства в "Газпроме" была ниже 30%, а сегодня – более 70. "Так вот, вы помните, когда речь шла о сверхдоходах нефтяных компаний, они все были частные. В этом зале президент внес инициативу, чтобы у нас сверхдоходы поступали в государство", – подчеркнул законодатель.

Говоря о Конституции, Володин отметил, что впервые за все время принято решение, чтобы МРОТ был гарантированно выше, чем прожиточный минимум. Социальное государство наполняется реальным содержанием, заметил председатель нижней палаты.

Напомнил спикер Госдумы коллегам-коммунистам и о колоссальных долгах, которые остались от Советского Союза. В 2000 году 60% долговых обязательств России досталось в наследство от СССР, а еще 40% были кредиты, взятые в 1990-е годы. Разбираться с долгами пришлось Владимиру Путину.



"Ему страна досталась разваливающаяся, воюющая, внутренние распри, отделения республик... Сегодняшний бюджет – 21 триллион, бюджет на момент его вступления в должность, избрания президентом – один триллион", – отметил Володин.

В свою очередь глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов напомнил, что во втором созыве Госдумы, работавшем во второй половине 1990-х годов, коммунисты и их союзники составляли большинство. "Но именно в этот период был принят закон о приватизации, МРОТ составлял 83 рубля – полтора доллара – и не менялся несколько лет, именно тогда поднимался вопрос о деприватизации, а фракция КПРФ голосовала против, не поднимался вопрос о налоге на добычу полезных ископаемых. Этот закон прошел только в 2004 году, когда большинство было у "Единой России", – отметил парламентарий.

Напомним, что ранее Вячеслав Володин выдвинул инициативу по созданию парламентской рабочей группы, которая проанализирует ситуацию в наиболее проблемных регионах и предложат решения по замедлению оттока жителей. Речь идет о повышении качества жизни, развитии экономики. Предложенные Володиным меры позволят повысить кредитоспособность проблемных регионов, уверены в международном рейтинговом агентстве Moody's.