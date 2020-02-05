Обманувшего украинцев Зеленского предупредили о потере власти

При Владимире Зеленском социальное государство на Украине доживает последние дни. Особенно плачевная ситуация складывается в медицине. Собравшиеся на пресс-конференции в Киеве эксперты раскритиковали установленные правительством тарифы на медицинские услуги.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Видимо, этим принципом руководствуется команда Зеленского. Так, за медпомощь при инфаркте миокарда украинцам прижется выложить более 16 тысяч гривен, а все лечение может обойтись в 40 тысяч. Львиную долю расходов гражданам придется взять на себя, отметила на пресс-конференции кандидат медицинских наук Валентина Маркевич.
Пока политика Зеленского, в том числе в социальной сфере, напоминает действия его предшественника. Установка та же: всеми способами сокращать социальные обязательства и в то же время увеличивать сборы с населения.
Вероятно, причина в том, что власть на Украине поменялась только на самой верхушке. В чиновничьих кабинетах остались сидеть те же лица, что были при Петре Порошенко. Наивно ожидать от них другой политики.
И если раньше промахи Зеленского и его команды компенсировались эйфорией от его избрания, то теперь восторженные настроения сменились у людей горечью разочарования. В таких условиях риски для президента возрастают многократно, полагают эксперты.
Так, бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский предупреждает: Владимиру Зеленскому необходимо срочно менять кадровую политику. Во власти по-прежнему сидят люди, которым интересен исключительно их собственный карман, возмущается он.
В пример эксперт привел президента Белоруссии Александра Лукашенко. Своим чиновникам Батька расслабиться не дает и периодически устраивает им публичные выволочки.
Владимиру Зеленскому было бы неплохо поучиться у соседа, уверен политолог. Если этого не произойдет, президент Украины рискует расстаться с властью, резюмировал Пальчевский.
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