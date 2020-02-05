Обманувшего украинцев Зеленского предупредили о потере власти

Пока "слуги народа" во главе с Владимиром Зеленским развлекаются на корпоративах в дорогих столичных клубах, положение простого украинца стремительно ухудшается. Общественность бьет тревогу: у правительства нет денег даже на минимальную медицинскую помощь. Отчаянное положение людей ставит власть президента под угрозу, предупреждают эксперты.

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