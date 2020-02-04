Политологи о Вячеславе Володине: Он умеет и любит говорить с людьми

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину 4 февраля исполняется 56 лет. К поздравлениям присоединяются представители экспертного сообщества. Председатель нижней палаты – успешный и эффективный политик, который за свою карьеру прошел все уровни управления и ветви власти, отметили политологи.



В свое время Вячеслав Володин избирался городским, областным депутатом, затем пришел в Госдуму, напомнил председатель совета директоров фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. "Какую бы он должность не занимал, он всегда, пусть и в разной степени, но остается публичным политиком: ведет диалог и держит обратную связь с людьми, знает, что происходит "на земле", хорошо понимает механизмы "прямой демократии", – написал эксперт в своем телеграм-канале.



Фронт работ Володина всегда был обширным: он курировал внутреннюю политику, развивал проект Общероссийского народного фронта, готовил президентские выборы 2012 года и думские – в 2016-м, напомнил Бадовский. В свое время политик успел поработать в городском управлении, был вице-губернатором региона, вице-премьером, а в парламенте руководил фракцией, занимал должность вице-спикера, подчеркнул эксперт.

"Такой опыт привел к тому, что, в понимании Володина, есть три вещи, которые больше всего нужны политической системе для устойчивости и стабильного развития. Это – институты, институты и еще раз качественные институты. Сильные, эффективные и пользующиеся высоким общественным доверием", – написал Бадовский.

Спикер Госдумы – яркий представитель тех, кто сам ковал политическую карьеру, отметил глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев. "Он умеет и любит говорить с людьми. Причем любых взглядов", – написал политолог на своей странице в Facebook.

Именно при Володине в "Единой России" получили развитие механизмы праймериз, регулярно проводились встречи с экспертами, была поставлена задача вовлечения конструктивной оппозиции в работу по развитию гражданского общества, отметил Калачев.

"Способность к диалогу и умение добиваться своего, навыки общения с оппозицией и знание людей, искусство выходить на взаимовыгодные договоренности залог успеха его нынешней работы в Государственной Думе", – подчеркнул эксперт.

С подачи спикера парламентские слушания на Охотном Ряду стали проводиться регулярно, заметил Калачев. Он пожелал Володину эффективного законотворчества и успехов на поприще парламентской дипломатии.

Своими впечатлениями о спикере Госдумы поделился и политолог Алексей Мухин. "Опыт работы с Володиным показал, что он, конечно, жесткий руководитель, но это имеет под собой все основания. Работать сам, при этом, он умеет и любит, ну и с других спрашивает, что называется, "по полной", - поделился эксперт.

В свою очередь политолог Антон Хащенко указал на одну из черт характера председателя нижней палаты – скромность. "Не его история тусовки, всякие там торжественные церемонии открытия объектов, к строительству которых приложил руку", – подчеркнул он.

Более того, напомнил Хащенко, Володин давно занимается благотворительностью. Законодатель отдает на эти цели большие средства. "О чем никто бы и не узнал, если бы не публичность должности и журналисты. Но помню его реакцию на первые сообщения в СМИ на данную тему: прекращайте, не надо раздувать эту тему", – отметил эксперт.