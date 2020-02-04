За две недели: украинцы придумали способ захвата Донбасса

Ключом к завершению войны является присутствие миротворцев
на российско-украинской границе, считает политолог Александр Кочетков. Он
прокомментировал заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, который
заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях должны пройти в
октябре текущего года.
Но это невозможно без присутствия миротворцев, уверен эксперт. Если на российско-украинской границе разместятся "голубые каски", коммуникации между Россией и Донецкой и Луганской республиками будут нарушены. "Это значит, что прекращаются поставки боеприпасов и вооружения. Все прекрасно понимают, что при таком сценарии боевые действия продлятся недели две, максимум – месяц", – считает Кочетков.
Тем не менее, эксперт считает оценки властей слишком оптимистичными. В обозримом будущем проведение в Донбассе выборов по украинскому законодательству невозможно, полагает он. Для этого в непризнанных республиках нужно заменить рубли на гривны, открывать отделения банков.
Кроме того, подчеркнул эксперт, Россия не готова отдавать контроль над границей. "Поэтому заявления Ермака выражают скорее его надежды, но не реальность", – резюмировал эксперт.
В конце декабря президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели переговоры о Донбассе в Париже. Главы государств договорились об обмене пленными и подтвердили курс на достижение мира. Тем не менее, боевые действия в регионе продолжаются: 24 января украинские войска обстреляли Донецк.
Но бесконечно война идти не может – рано или поздно многолетний конфликт завершится. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор полагает, что долгожданный момент наступит через два года.
По его мнению, Москва и Киев смогут достичь договоренностей. В регионе пройдут местные выборы, а граница вернется под контроль Киева, заявил американский дипломат.
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