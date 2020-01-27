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Политика

Ударит с новой силой: планы Путина повергли украинцев в шок

Владимир Путин. Фото: Russian Defence Ministry/www.globallookpress.com
Петр Порошенко покинул президентский пост, но военная истерия на Украине продолжается. В Киеве уверены: Кремль не остановится до тех пор, пока не получит под контроль всю территорию Незалежной. 
прочитано 565 раз

Открытый конфликт между двумя странами вряд ли возможен, но расслабляться Украине нельзя. Об этом в интервью порталу "Апостроф" заявил военный обозреватель Юрий Карин.

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По его мнению, прошлогодние президентские и парламентские выборы стали провалом Кремля. Дескать, те люди, на которых делала ставку Москва, показали очень скромные результаты. Победа Владимира Зеленского и его партии заморозила невыгодную для России ситуацию в Донбассе на пять лет, считает украинский эксперт.

В тот момент Владимир Путин придумал новый план. Откуда у украинского политолога такая информация – неизвестно. Киеву следует ждать более сильного удара от Москвы, считает Карин. По его словам, Кремль сделал ставку на дестабилизацию Украины с помощью спецслужб – план "Шатун".

Ранее бывший глава генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко объявил об обострении ситуации на северном направлении. Граница с Белоруссией может стать районом боевых действий, предупредил военачальник.

По его мнению, Владимир Путин убедил Александра Лукашенко позволить использовать территорию Белоруссии в качестве плацдарма для наступления. Он напомнил, что от границы до Киева – около 100 километров, поэтому это направление самое опасное.

Стоит отметить, что Киев на протяжении пяти лет обвиняет Москву в военной агрессии. Украинские власти утверждают, что в Донбассе присутствуют российские войска, но никаких доказательств предоставлено не было.

Автор: 27 января 2020, 12:48

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