Ударит с новой силой: планы Путина повергли украинцев в шок

Открытый конфликт между двумя странами вряд ли
возможен, но расслабляться Украине нельзя. Об этом в интервью порталу
"Апостроф" заявил военный обозреватель Юрий Карин.
По его мнению, прошлогодние президентские и парламентские выборы стали провалом Кремля. Дескать, те люди, на которых делала ставку Москва, показали очень скромные результаты. Победа Владимира Зеленского и его партии заморозила невыгодную для России ситуацию в Донбассе на пять лет, считает украинский эксперт.
В тот момент Владимир Путин придумал новый план. Откуда у украинского политолога такая информация – неизвестно. Киеву следует ждать более сильного удара от Москвы, считает Карин. По его словам, Кремль сделал ставку на дестабилизацию Украины с помощью спецслужб – план "Шатун".
Ранее бывший глава генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко объявил об обострении ситуации на северном направлении. Граница с Белоруссией может стать районом боевых действий, предупредил военачальник.
По его мнению, Владимир Путин убедил Александра Лукашенко позволить использовать территорию Белоруссии в качестве плацдарма для наступления. Он напомнил, что от границы до Киева – около 100 километров, поэтому это направление самое опасное.
Стоит отметить, что Киев на протяжении пяти лет обвиняет Москву в военной агрессии. Украинские власти утверждают, что в Донбассе присутствуют российские войска, но никаких доказательств предоставлено не было.
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