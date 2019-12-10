Путин сделал важное заявление о Донбассе после встречи с Зеленским

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Вторник 10 декабря
Лента новостей
02:01
Эксперт назвал способ спасти Россию от допинг-скандала
00:01
"Выжмет все соки": ясновидящая увидела судьбу Петросяна и его спутницы
21:50
"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык
21:42
Россиянам с 2020 года придется платить за связь на 18% больше
21:34
Жителю Уфы выдали пенсию печеньем
21:02
Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA
20:53
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
20:49
Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны
20:18
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ
20:13
Российский чемпион Олимпийских игр призвал дать отпор WADA
20:10
Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"
19:45
Россиянин украл 85 тысяч рублей, чтобы оплатить кредит
19:09
"Сэкономим миллиарды": Шнуров в стихах ответил на решение WADA по России
18:48
"Наши пути разошлись": Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из "Руки Вверх!"
18:29
Извержение вулкана унесло жизни пятерых людей в Новой Зеландии
18:21
Резко сдавшую Джоли перестали узнавать
18:08
Сестра Фриске оказалась в опасности после громких слов о Шепелеве
17:59
Диетолог назвала самые опасные новогодние продукты
17:47
В Москве прошел Международный Форум "Woman Who Matters – 2019"
17:46
Россия должна будет выплатить WADA не менее 2 млн долларов
17:34
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
17:08
"Кладет себе в карман": отец Фриске осадил Шепелева за растрату наследства
17:00
Темнокожая красотка стала "Мисс Вселенной 2019"
16:50
Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями
16:50
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
16:49
"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
16:35
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
16:31
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
16:25
"Все достаточно мирно": Бондарчук разводится с супругой
16:20
Названа дата прихода зимы в Москву
16:18
"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына
16:17
Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
16:00
Найдены новые доказательства беременности Маркл
15:52
"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом
15:38
"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович
15:19
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:59
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
14:51
"**** полнейшая": Костомаров кричит из-за отстранения России от Олимпиады
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
14:30
"Окончательно пересел на мою шею": Седокова рассказала об экс-возлюбленном
14:27
"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха
14:16
Под Москвой насмерть сбили пешехода
14:08
"Патрикам" добавили итальянской классики
14:07
"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами
14:05
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
13:58
В России выросло число гипертоников
13:53
ВТБ ответил на расследование Навального о бизнес-джетах
13:50
Полная дисквалификация: отстранение России от Олимпиады назвали полумерой
13:49
На трассе под Москвой столкнулись две фуры и грузовик
13:32
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
13:24
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
13:21
Дубцову заметили со свадебным букетом в руках
13:16
Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию
13:13
Россию отстранили от Олимпиады на четыре года
13:00
"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti
12:50
Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте
12:49
"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль
12:46
Как помочь мужчине измениться
12:09
Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: Она боролась до последнего
12:05
Как правильно прогревать двигатель зимой
12:05
Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно
11:54
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно
11:41
Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть
11:31
"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней (видео)
11:24
Понимают человеческий язык: сделано сенсационное открытие о способностях собак
11:08
Где в России больше всего пьют и курят
11:01
В чем встречать 2020 год
10:45
Плющенко оконфузился на льду
10:39
"Впервые разглядела ее вблизи": Орбакайте не смогла сдержаться от вида 70-летней Пугачевой
10:35
Как правильно выбрать рыбные консервы
10:19
Гинеколога посадили в тюрьму за тайную съемку пациенток
10:10
В Удмуртии ребенок-инвалид провел неделю с трупом матери и умер
09:58
"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста
09:57
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
09:56
Сальная Волочкова в трусах показала большую дырку
09:28
В Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием
09:19
В результате взрыва под Москвой пострадали люди
09:18
Участница шоу "План Б" откровенно высказалась об отношениях с Батрутдиновым
09:09
Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк
09:09
В Москве прошла первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019
09:01
Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала
08:49
Умерла звезда фильма "Кинг-Конг"
08:22
Пора скупать доллары: рубль внезапно вернул устойчивость
08:14
Тревожные вести: россияне потеряли Олега Меньшикова
08:13
Петросян женился на молодой любовнице
06:04
Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение
04:38
"Это бомба!": Брежнева удивила экспериментами с внешностью
02:29
"Маленький принц!": годовалый сын Маликова впервые посетил светскую тусовку
00:11
"Очень завораживает": Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций
22:35
"Я очень люблю его и мы счастливы вместе": подопечная Меладзе об их отношениях
20:17
Героиня скандальных хроник: раскрыта сущность Карауловой
17:50
Хирург предостерегает Семенович о возможных осложнениях
17:35
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
17:31
Пугачева рассказала о постыдном занятии в детстве
16:45
"Вернется на рынок": Собчак поставила крест на браке Лопыревой и Булатова
16:20
"Что за детский сад?": ворочающая языком Бузова вызвала оторопь
15:46
"Продукт ужасного толстого монстра Фадеева": Серябкиной дали смачную оплеуху
15:32
Сын Валерии показал изуродованное лицо после страшной аварии
15:22
Кудрявцева и Лазарев снова вместе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Обделил сына: экс-жена Булдакова не согласна с завещанием
Окровавленного Тимати разорвали на куски из-за опасного зверя рядом с сыном
Политика

Путин сделал важное заявление о Донбассе после встречи с Зеленским

Владимир Путин, встреча с Владимиром Зеленским.
В Париже прошел долгожданный саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины. По итогам более чем пятичасовых переговоров Владимир Путин выступил с заявлением о судьбе Донбасса. О чем договорились главы государств?   
прочитано 962 раза

Окончание войны на востоке Украины было ключевой темой переговоров. Россия настаивает на выполнении минских соглашений в их изначальном формате, Украина пытается интерпретировать их по-своему.   

ПО ТЕМЕ

Встреча Путина и Зеленского началась с оголения женской груди

"По-деловому": довольный Путин рассказал о переговорах с Зеленским

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

На брифинге по итогам переговоров Владимир Зеленкий рассказал, что стороны договорились обменять пленных по формуле "всех на всех" до конца текущего года. Также достигнуто согласие о продолжении работы по разведению сил, отметил лидер Незалежной.  

Вместе с тем Зеленский дал понять, что Киев отказывается идти на политические уступки. "Об изменениях в Конституцию речи не идет", – сказал он.   

Позиция России принципиально другая. Владимир Путин напомнил, что минские соглашения предусматривают политические реформы и изменения в Конституции Украины в части особого статуса Донбасса. Глава государства вновь указал украинскому коллеге на необходимость прямого контакта с Донецком и Луганском, что также зафиксировано в договоренностях четырехлетней давности.   

Путин выразил надежду, что разведение сил будет продолжено, а на участках отвода произойдет разминирование. Кроме того, президент России напомнил о необходимости амнистии для участников конфликта. 

В целом, прорыва на саммите не произошло, стороны договорились договариваться дальше. Новый саммит пройдет через четыре месяца, объявил французский лидер Эммануэль Макрон. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, за это время участники формата обсудят создание политических условий для проведения выборов в Донбассе.

Автор: 10 декабря 2019, 02:18

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
Да они там, смеются там в Кремле над россиянами!
Они решили что народ Скот!
ПилигримГость
Ответить
ВИДНО ЖЕ СРАЗУ, ЧТО ЛИЦО ПРЕЗИДЕНТА КАКОЕ-ТО НЕ НАСТОЯЩЕЕ
Искусственное, что ли...
А щёки эти!
ПилигримГость
Ответить
Охрана ФСО не пускает к Путину русский народ - СОДРАТЬ С НЕГО ЛАТЕКСНЫЙ МАСКАРАД!
ПилигримГость
Ответить
ЕСЛИ ПУТИН (!!) - ТО КТО В КРЕМЛЕ?
СНИМИТЕ С НЕГО ЛАТЕКСНУЮ МАСКУ И УЗНАЕТЕ!
Роман Вийт лейтенант ФСБ
ПилигримГость
Ответить
Все кто борется с путиным (навальный яшин соболь и т д).
Это всё Мари-Анетки. путина убили еще в 2007 году как и королеву Англии.
Только тёмный человек верит СМИ и телевизору.
ПРОСНИТЕСЬ ГАДЫ!
ИНН ВАС УБИВАЕТ!

Разоблачение мифов и лжи
Русская Держава Роман Вийт
v=PmDJQwPo8HM

АМЕРИКЕ КОНЕЦ....
Все русские в Америке погибнут!
1

Популярные темы форума

Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Шоу-бизнес

"Жесть!": Пугачева не пригласила Киркорова на празднование годовщины свадьбы
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
"Алкашка – зло": Лисовец засунул камеру под шорты Летучей
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Культура

"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"

Съемки стартуют в ближайшее время
Регионы

"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста

Украинцы считают, что полуостров не принимает гостей из России
Шоу-бизнес

Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна

Юмористка прокомментировала важное событие в жизни бывшего мужа
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti

Самые вкусные консервированные томаты

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru