Ждать недолго: началась подготовка к распаду Украины

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
Коронавирус в Москве: заявление известного эксперта привело в ужас
Больная раком Сенчукова поразила внешним видом
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Невестка Пугачевой забрала ребенка из роддома
партнеры
Вторник 4 февраля
Лента новостей
13:20
Китай закупает российский препарат для борьбы с коронавирусом
12:55
Мать Шаляпина показала его интимное фото с престарелой любовницей
12:51
Изощренное унижение: Первый канал указал Ксении Собчак на ее место
12:41
Конец света в 2020 году: сделано пугающее пророчество
12:34
Узнавший шокирующие детали прошлого Харатьян поделился новостью
12:28
Житель Красноярска убил семейную пару с помощью мясорубки
12:26
Заперли в квартире: атакованный телевизионщиками герой шоу сбежал через окно
12:04
Больная дочь встала на колени перед Успенской после жутких откровений на ТВ
11:51
Севшая в лужу Водонаева резко ответила Путину
11:51
Парад болезней: еще один вирус унес жизни четырех россиян
11:49
Растление ребенка и похищение миллионов: как рухнула карьера звезды аргентинских сериалов
11:33
Фильм "Холоп" установил рекорд по сборам
11:13
Помогавшего "косить" от армии уролога оштрафовали на 3 миллиона рублей
10:48
Замотанная в покрывало Бортич из фильма "Холоп" пришла в бешенство
10:18
Приемные родители до смерти забили мальчика в Екатеринбурге
10:16
У неугомонной Тодоренко обнаружили проблемы с психикой
10:07
В Минздраве раскрыли опасность вина для россиян
09:46
"Он у меня с полутора лет": Сати Казанова призналась в страшном недуге
09:37
Самолет с 189 людьми не смог взлететь и попал в аварию в Уфе
09:24
"Действительно нездорова": ведущий скандального шоу о дочери Любови Успенской
09:24
"Не могу заниматься сексом": интимное признание Дробыша
09:20
В России предложили выгонять музыкантов из поездов
09:05
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо
08:56
В Великобритании запретят обычные автомобили
08:43
Выгнавшая мужа Мария Кожевникова сообщила о болезни
08:31
Роспотребнадзор дал советы по спасению от рака
08:21
Ситуация критическая: Россию оставили без вакцины от коронавируса
08:21
Ведущая Зейналова осталась одна с двумя детьми
08:10
Рубль дешевеет после снижения цен на нефть
08:02
"Выставляет себя посмешищем": Волочковой влепили смачную пощечину
06:27
Агафий-полухлебник: что непременно надо сделать 5 февраля
04:09
Бывший возлюбленный Седоковой потерял ребенка
02:13
Дочь Джонни Деппа вышла на красную дорожку без белья
00:31
Стало известно о проблемах в личной жизни Шишковой после расставания с Тимати
21:55
Володин назвал срок подачи поправок к законопроекту о горячем питании в школах
21:52
Сын Джона Леннона перенес экстренную операцию
21:37
Совсем молодой: скоропостижно скончался юморист из КВН
21:32
Чемпиона России по боксу арестовали за хранение наркотиков
21:16
"Получим сильную пандемию": эксперт о масштабах коронавируса
21:08
Выставивший из квартиры жену и дочь Аршавин на пороге третьего брака
20:56
Боится смерти: плюнувшей на Караченцова Пугачевой нашли оправдание
20:43
Коронавирус больно ударил по Apple
20:27
Это провал: Солнцев разгромил отправленного на "Евровидение" Панайотова
20:11
Шейк сняли в компании бывшего возлюбленного
20:06
На северо-западе Москвы легковушка сбила женщину
19:59
"Перекрыли дыхание": раскрыта правда о состоянии МакSим
19:39
В Москве подростки угнали автомобиль и протаранили здание МВД
19:31
Добро пожаловать в "клуб разведенных": Питт разгневал Миддлтон
19:25
"Ирунь, оденься": Крутой отреагировал на обнаженную Дубцову
18:55
Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей
18:49
Звезда "Папиных дочек" поделилась интимным фото
18:25
Российский программист создал карту распространения коронавируса
18:18
Знаменитый автор песен скончался после тяжелой болезни
18:18
"Я не хочу жить в такой стране": оскандалившаяся Водонаева сделала заявление
18:08
Могила Волчек утонула на 40-й день
17:53
Самые успешные молодые лидеры в интернет-СМИ
17:52
Российский советник и его жена найдены мертвыми в Южной Осетии
17:26
В уфимском лесу обнаружили труп
17:11
Роскошная Королева вывалила большую грудь
16:57
Разведенную звезду "Дома-2" настигла беда
16:51
"Пора Ксю проучить": коварный Малахов выставил Собчак виноватой
16:51
В Подмосковье школьница умерла в свой день рождения
16:47
В России заметили новую опасность после коронавируса
16:41
"С Костей всегда непросто": Мороз заикнулась о Богомолове
16:23
В Петербурге возле станции метро произошла поножовщина
15:55
Арктическое вторжение: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Москве
15:44
Платье дороже квартиры: затравленная Кожевникова разразилась гневной речью
15:40
"Был неверен с самого начала": вскрылись сенсационные данные о союзе Собчак и Богомолова
15:31
"Какая-то бомбическая": Мороз назвала "любимчика" в новых "Содержанках"
15:22
В Москве бармен сломал клиенту шею
15:16
Барановская откровенно об уходе Гордона из шоу
15:01
Супермодели Victoria’s Secret пожаловались на сексуальные домогательства
14:53
Бабушка до сих пор не знает о кончине Децла
14:47
"Пир на весь мир": бывшая жена Александра Малинина объявила о свадьбе
14:22
Под Москвой учительницу обокрали на 5 миллионов
14:20
"Путь был долгим": Климова показала свое лицо до преображения
14:20
"Певица ртом": на больную МакSим вылили ушат помоев
13:57
Возвращение Загитовой на лед поставили под сомнение
13:54
Потерявшая сына Наталья Штурм: Я не могу этого выдержать!
13:44
Случайная беременность и муж в коме: столкнувшаяся с испытаниями Толкалина завела любовника
13:41
Донцова умерла в Москве от передозировки после бурной ночи с мужчиной
13:38
Отсидевшему за побои Кокорину стали платить зарплату уборщика
13:34
"Расходятся, расползаются": известный ученый бьет тревогу из-за Крымского моста
13:15
Звезда сериала "Домашний арест" чуть не ослепла
13:10
Под Москвой в супермаркете умер подросток
12:59
Осрамившуюся Бузову закидали камнями
12:55
Житель Сыктывкара избил соседей из-за громкой музыки
12:51
"Над пропастью": актриса сериала "Склифосовский" скатилась с горы
12:47
Теряющему силы Григорию Лепсу сделали операцию
12:43
"Куда мне с барыней тягаться?": Поклонская осадила наглую Собчак
12:23
Москвичей предупредили о приближающихся морозах
12:19
Певица Валерия о странной истории с Любовью Успенской и ее разбившейся дочкой
12:16
"Ты огнище": голая солистка группы SEREBRO возбудила россиян
12:13
Новый способ передачи коронавируса ужаснул народ
12:11
"Ему хотелось ярче": зарубежный режиссер "раздел" 36-летнюю Снигирь
12:05
50-летняя Лопес в роскошном наряде довела публику до экстаза
11:59
Россия заняла второе место среди стран с самым дешевым бензином
11:52
Милла Йовович в третий раз стала мамой
11:40
Вскрылась грязная ложь Маркл ради выгоды
11:25
Звезда сериала "Саша+Маша" Бирюкова высказалась о ревности к Климовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Никогда верностью не отличалась": больную раком Заворотнюк обвинили в изменах
Бывший муж Пелагеи публично раскрыл новую любовницу
"Какая-то достача": умирающая от рака Яковлева поделилась чувствами
Первая жертва вне Китая: попавший в Россию коронавирус начал убивать
"Начинает меня душить!": дочь Успенской раскрыла жуткую правду о матери
Он выкарабкивается: Цымбалюк-Романовскую обвинили в покушении на Джигарханяна
Политика

Ждать недолго: началась подготовка к распаду Украины

Распад Украины. Фото: Sadak Souici / Le Pictorium/www.globallookpress.com
Ослабление и дальнейший распад Украины представляется все более вероятным сценарием. На этот случай некоторые страны начали подготовку нелегальных структур, задача которых – перехватить власть на местах. 
прочитано 364 раза

Свой глаз на Украину положил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В Анкаре понимают, что в случае краха Незалежной поживиться сможет тот, у кого будут эффективные инструменты влияния внутри страны, считает политолог Семен Уралов.

ПО ТЕМЕ

"Давление одной группы": Украине гарантировали распад

Зеленский не спасет: Украине предрекли мрачное будущее

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Таким инструментом для Эрдогана является Меджлис крымско-татарского народа* (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим. Ред.). Уралов напомнил, что в свое время Россия и Турция вели войны за территории нынешней Украины. Ослабление власти Киева – хорошая возможность для Анкары вернуть утраченные позиции, считает эксперт.

По его мнению, интерес Эрдогана вписывается в грядущую реформу по продаже украинских черноземов в частные руки. Политолог отметил, что турецкий лидер не прочь прикупить плодородные угодья и переселить своих граждан в северное Причерноморье.

"Одновременно с поддержкой "Меджлиса" и контролем над его вооруженным крылом в условиях украинского неофеодализма возможно создание турецких субъектов внутри Украины", – написал Уралов в своем блоге.

При этом ссориться с Россией в планы "турецкого султана" тоже не входит. Эксперт уверен, что несмотря на все расхождения в Москвой, Анкара будет продолжать зарабатывать на "Турецком потоке".

Грядущий распад Незалежной прогнозируют даже в высших политических эшелонах Украины. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что страна может распасться на пять государств.

Почву для распада Украины готовят олигархи, уверен политик. Влиятельные бизнесмены на местах уже обзавелись собственными армиями и накопили солидные финансы, сказал Саакашвили в эфире телеканала "112".

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: 4 февраля 2020, 11:59

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Россияне взвыли от нового предательства Эрдогана
"Плохо закончит": соратники подставили Владимира Зеленского скандальным заявлением
"Нужно выметать": Путин придумал наказание для чиновников-хамов
Мишустин удивил народ обращением

Шоу-бизнес

Мать Шаляпина показала его интимное фото с престарелой любовницей
Изощренное унижение: Первый канал указал Ксении Собчак на ее место
Узнавший шокирующие детали прошлого Харатьян поделился новостью
Больная дочь встала на колени перед Успенской после жутких откровений на ТВ

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Выгнавшая мужа Мария Кожевникова сообщила о болезни

Актриса выступила с откровенным рассказом
Шоу-бизнес

"Муж стал бестактным, резким, грубым": ведущая Лариса Вербицкая рассказала о разводе

Женщина дала большое интервью
Шоу-бизнес

"Был неверен с самого начала": вскрылись сенсационные данные о союзе Собчак и Богомолова

Говорят, у режиссера давний роман с актрисой
Шоу-бизнес

Роскошная Королева вывалила большую грудь

Артистка опубликовала откровенный снимок

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на февраль
Календарь красоты на февраль 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Возвращение Загитовой на лед поставили под сомнение
Отсидевшему за побои Кокорину стали платить зарплату уборщика
Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии
Тутберидзе "покалечила" малолетнюю фигуристку

Регионы

"Расходятся, расползаются": известный ученый бьет тревогу из-за Крымского моста
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru