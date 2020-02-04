Ждать недолго: началась подготовка к распаду Украины

Свой глаз на Украину положил и турецкий лидер Реджеп Тайип
Эрдоган. В Анкаре понимают, что в случае краха Незалежной поживиться сможет
тот, у кого будут эффективные инструменты влияния внутри страны, считает
политолог Семен Уралов.
Таким инструментом для Эрдогана является Меджлис крымско-татарского народа* (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим. Ред.). Уралов напомнил, что в свое время Россия и Турция вели войны за территории нынешней Украины. Ослабление власти Киева – хорошая возможность для Анкары вернуть утраченные позиции, считает эксперт.
По его мнению, интерес Эрдогана вписывается в грядущую реформу по продаже украинских черноземов в частные руки. Политолог отметил, что турецкий лидер не прочь прикупить плодородные угодья и переселить своих граждан в северное Причерноморье.
"Одновременно с поддержкой "Меджлиса" и контролем над его вооруженным крылом в условиях украинского неофеодализма возможно создание турецких субъектов внутри Украины", – написал Уралов в своем блоге.
При этом ссориться с Россией в планы "турецкого султана" тоже не входит. Эксперт уверен, что несмотря на все расхождения в Москвой, Анкара будет продолжать зарабатывать на "Турецком потоке".
Грядущий распад Незалежной прогнозируют даже в высших политических эшелонах Украины. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что страна может распасться на пять государств.
Почву для распада Украины готовят олигархи, уверен политик. Влиятельные бизнесмены на местах уже обзавелись собственными армиями и накопили солидные финансы, сказал Саакашвили в эфире телеканала "112".
* Организация запрещена на территории РФ
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