Зеленский не спасет: Украине предрекли мрачное будущее

По некоторым оценкам, в настоящее время на территории Украины
проживают 25 миллионов человек. "То есть за пределами ее длительно
находятся около 17 миллионов", – рассказал политолог Ростислав Ищенко в
интервью "Комсомольской правде".
Из 17 миллионов многие могут периодически возвращаться на родину. Но даже с учетом этого на регулярной основе за пределами страны находятся десять миллионов граждан. Некоторые из "заробитчан" обзавелись видом на жительство или гражданством других государств – прежде всего Польши и России, – отметил эксперт.
По его словам, немалую часть трудовых мигрантов составляют люди квалифицированные. Они без труда получают достойную работу за границей.
Ищенко призвал не ждать позитивных изменений в ближайшем будущем. "Это правительство не собирается менять курс. А благотворитель, который завалил бы Украину деньгами, на горизонте не виден. Перспектива ближайших 4-5 лет мрачная", – резюмировал политолог.
Из-за массовой трудовой миграции Украина столкнулась с дефицитом квалифицированных специалистов, отметил ранее глава информационно-аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. "Найдите в стране станочника, который выточит коническую шестерню. Нормальных фрезеровщиков, токарей можно уже заносить в Красную книгу", – возмутился эксперт.
На момент распада СССР население Украины составляло почти 52 миллиона человек. Спустя 25 лет только по официальным данным численность ее граждан уменьшилась на десять миллионов человек, откатившись к уровню 1962 года. Ряд экспертов считают эти цифры завышенными.
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