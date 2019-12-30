"Давление одной группы": Украине гарантировали распад

В эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" украинский политолог Владимир Грановский предрек своей стране печальное будущее. Он уверен, что Украина не сможет долго просуществовать в своих нынешних границах из-за давления идеологии.

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