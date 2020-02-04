"Невероятно инициативный и энергичный человек": Вячеславу Володину – 56

Во вторник, 4 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает свой 56-й день рождения. Председателя нижней палаты поздравляют политики, коллеги-депутаты, общественники, а также родные и близкие. Теплые слова в адрес спикера звучат и от представителей творческого сообщества.



Окружающие высоко ценят профессиональные качества Вячеслава Володина. На посту спикера Госдумы он смог повысить авторитет нижней палаты парламента, улучшить качество принимаемых законов и в целом сделал работу депутатского корпуса эффективнее.



Но уважают спикера Госдумы не только за профессионализм, но и за его личные качества. "Вячеслава Викторовича знаю достаточно давно. Я очень ценю его отзывчивость и внимательность, ему до всего есть дело", - рассказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" актер театра и кино Леонид Ярмольник.

По признанию актера, у них со спикером есть две большие затеи. Одна из них – закон об ответственном обращении с животными. Вместе они добивались его принятия.

"Если бы не Вячеслав Викторович, я не знаю, был бы закон об ответственном обращении с животными, за который мы боролись десятилетиями. Благодаря его усилиям и энергии мы превращаемся в цивилизованное государство с точки зрения отношения к животным", – рассказал артист, который сам много лет посвятил проблеме бездомных братьев наших меньших.

Он поблагодарил спикера Госдумы и за внимательность к делам фонда "Артист". Леонид Ярмольник является соучредителем благотворительной организации вместе с Евгением Мироновым, Игорем Верником и другими известными деятелями культуры. По словам актера, спикер Госдумы помогает фонду не только словом, но и делом.

"Нам дают гранты и нам легче помогать пожилым артистам, у кого проблемы со здоровьем. Он замечательный руководитель, невероятно инициативный и энергичный человек", – сказал Ярмольник.

Присоединились к поздравлениям и коллеги Вячеслава Володина по попечительскому совету Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Спикер уделяет большое внимание подготовке кадров для отечественного кинематографа. Попечительский совет вуза он возглавляет с лета прошлого года.

Необыкновенно талантливым и разносторонне образованным человеком назвал Вячеслава Володина народный артист России, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Он поблагодарил спикера Госдумы за активную поддержку кинематографа. "У него много дел, и на фоне той масштабной работы, которую он проводит, ВГИК занимает не самое важное место. Тем не менее Володин нашел возможность возглавить попечительский совет", - отметил режиссер.

"В нем сочетаются деловитость и практичность, у него великолепные организаторские способности, он не теряет ни минуты", – рассказал Шахназаров о своих впечатлениях от заседаний совета, которые проводит Володин.

В свою очередь режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко отметил точность суждений и эрудицию, присущие спикеру Госдумы. "У него прекрасное чувство юмора, он умеет выслушать собеседника. Замечательно осознавать, что такой человек занимается государственными делами", – отметил он.

В попечительском совете ВГИКа Володин решает стратегические задачи, ведь актуальные для вуза вопросы перекликаются с общими проблемами отечественного кинематографа, подчеркнул Хотиненко. "Володин обладает удивительной способностью вникнуть в вопросы, которые не являются для него профессиональными. Это мне понравилось изначально", – признался режиссер.

От коллектива ВГИК спикера Госдумы поздравил ректор вуза Владимир Малышев. "Зная Вас много лет, от себя лично хочу отметить, что на всех ответственных постах Вы никогда не были небожителем, ходили с нами по земле, всегда понимали чаяния людей и находили оптимальные решения. Дай Вам Бог сил и здоровья еще многие годы трудиться на благо нашей великой родины!" - цитирует Малышева "Коммерсант".