"Держат Россию за горло": объявлено об игре Эрдогана против Путина

В хитросплетениях экономических и политических связей, интересов и противостояний попытался разобраться израильский раввин и политолог Авраам Шмулевич. Он уверен, что между Россией и Турцией наблюдается серьезное противостояние, верх в котором одерживает совсем не Москва.

После обнаружения на территории Израиля газовых месторождений и первых шагов по постройке газопровода в Европу как никогда актуальным для израильских политологов стал вопрос состояния рынка энергоносителей как конкретно на Ближнем Востоке, так и в Старом Свете в целом. Крупнейшим игроком в этой сфере в Европе является Россия.

Однако назвать страну монополистом нельзя. Так, Азербайджан с помощью Турции строит свой газопровод в обход российской территории. Китай в своих интересах тянет трубу через всю Центральную Азию из Туркменистана. "Это проигрыш. Они не смогли стать эксклюзивным поставщиком углеводородов в Европу", – цитирует издание "Деловая столица" Авраама Шмулевича.

Он выразил уверенность, что Реджеп Тайип Эрдоган ведет сложную многоступенчатую игру против политики Владимира Путина и на данный момент находится в более выгодном положении. "Именно турки фактически держат Россию за горло", – подчеркнул политолог.

"Все коммуникации российской армии в Сирию проходят через турецкую территорию – Босфор и Дарданеллы, которые Турция может закрыть, несмотря на конвенцию Монтре, если будет угроза национальной безопасности", – привел он один из аргументов. "Во-вторых, "Турецкий поток" важнее для России. Турция без этих денег может обойтись, а России они очень нужны", – считает эксперт.

Он добавил, что в Ливии Россия фактически воюет с Турцией, поскольку Москва и Анкара поддерживают разные политические силы. "Это многоплановая игра, где козырей больше в руках Турции, а не России", – уверен Авраам Шмулевич.