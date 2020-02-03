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Политика

"Держат Россию за горло": объявлено об игре Эрдогана против Путина

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В хитросплетениях экономических и политических связей, интересов и противостояний попытался разобраться израильский раввин и политолог Авраам Шмулевич. Он уверен, что между Россией и Турцией наблюдается серьезное противостояние, верх в котором одерживает совсем не Москва.
прочитано 916 раз

После обнаружения на территории Израиля газовых месторождений и первых шагов по постройке газопровода в Европу как никогда актуальным для израильских политологов стал вопрос состояния рынка энергоносителей как конкретно на Ближнем Востоке, так и в Старом Свете в целом. Крупнейшим игроком в этой сфере в Европе является Россия.

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 Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Однако назвать страну монополистом нельзя. Так, Азербайджан с помощью Турции строит свой газопровод в обход российской территории. Китай в своих интересах тянет трубу через всю Центральную Азию из Туркменистана. "Это проигрыш. Они не смогли стать эксклюзивным поставщиком углеводородов в Европу", – цитирует издание "Деловая столица" Авраама Шмулевича.

Он выразил уверенность, что Реджеп Тайип Эрдоган ведет сложную многоступенчатую игру против политики Владимира Путина и на данный момент находится в более выгодном положении. "Именно турки фактически держат Россию за горло", – подчеркнул политолог.

"Все коммуникации российской армии в Сирию проходят через турецкую территорию – Босфор и Дарданеллы, которые Турция может закрыть, несмотря на конвенцию Монтре, если будет угроза национальной безопасности", – привел он один из аргументов. "Во-вторых, "Турецкий поток" важнее для России. Турция без этих денег может обойтись, а России они очень нужны", – считает эксперт.

Он добавил, что в Ливии Россия фактически воюет с Турцией, поскольку Москва и Анкара поддерживают разные политические силы. "Это многоплановая игра, где козырей больше в руках Турции, а не России", – уверен Авраам Шмулевич.

Автор: 3 февраля 2020, 09:53
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
Патриарх Кирилл ПРОСНУЛСЯ!
Патриарх призвал не финансировать из бюджета медицину делающих аборты!
И тем самым дать приплод поголовья крупного "рогатого скота" на 10 000 000 душ!
Хочется спросить патриарха, а чего в друг, 100 лет финасировали аборты из гос казны а теперь нет.
Что, на заводах и стройках Руси Азиатов стало много.
И то верно, пора ! БАБОНЬКИ РОЖАЙТЕ СЛАВЯН!
СЛАВА ПАТРИАРХУ РПЦ МП!
АМИНЬ
ПилигримГость
Ответить
Пророчество Паисия Святогорца: «Вы все узнаете о начале войны, когда в небе над Средиземным морем Турция нападет на Россию. Поначалу турки будут думать, что они побеждают, но это обернется их концом. В итоге Константинополь вновь станет православным. Русские вернут город грекам». «На ваших глазах Средний Восток станет ареной войн, в которых примут участие русские. Но Турция потерпит поражение, Турцию разрушат ее союзники. Турция будет уничтожена и стерта с карты навсегда. Страну разделят на три-четыре части: греки, курды и армяне возьмут свои земли. Время уже ведет обратный отчет».
ПилигримГость
Ответить
О том, что в эти годы Турция навлечет на себя гнев многих государств, еще несколько десятилетий назад предупреждал старец Паисий Святогорец — прорицатель, которого в Греции уважительно называют «наш собственный Нострадамус». Но больше всего шокирует то, что, по убеждению провидца, произойдет дальше с Турцией: «Будет она отдана в руки русских и распадется на три-четыре части». ... В этой земле покоится один из самых почитаемых и уважаемых в Греции старцев XX века — святой блаженный схимонах Паисий Афонский. ... Пророчество Паисия Святогорца: «Вы
ПилигримГость
Ответить
Откуда появилось "Слава Украине! - Героям Слава!"
(Победе слава!). Это приветствие было распространено у активистов УПА (Украинская Повстанческая Армия). Чем известны эти храбрые укры? ... В это время и появляется приветствие «Слава Украине! – Героям слава!», скопированный из нацистских аналогов. Это гитлеровское приветствие использовалось на II-м Съезде ОУН (речь о Втором Великом сборе ОУН, созванном пробандеровским отломом ОУН-революционной, будущей ОУН-б. – Авт.) в Кракове в апреле 1941 года.
ПилигримГость
Ответить
"Слава Украине" "героям Слава" аналог ???? Жест получил официальное название — Deutscher Gruß (Немецкое приветствие) и стал использоваться вместе с фразой «Heil Hitler!» («Слава Гитлеру!»), на которое было положено отвечать фразой «Sieg Heil!» («Зиг хайль!» — «Да здравствует победа!»). ... И прочитай о Пакте Молотова-Риббентропа. А потом подумай почему польские офицеры оказались в плену у Советских войск.
ПилигримГость
Ответить
«Да здравствует Гитлер!», «Слава Гитлеру!» (обычно передаётся по-русски как Хайль Гитлер) или просто нем. Heil! ... «Да здравствует Победа!» или «Победе слава!») — другой распространённый лозунг, выкрикиваемый одновременно с нацистским приветствием (особенно на массовых собраниях)[5]. В качестве официального приветствия не употреблялся. Адольф Гитлер и другие вожди партии чаще всего повторяли эти слова в конце своих речей троекратно: «Зиг… хайль! Зиг… хайль!
ПилигримГость
Ответить
Божена Рынская миледи на днях заполучит подарочек сверточек, от суррогатной женщины и станет Мамочкой. Эрдоган тоже на днях получит подарочки от военных, пары две три греческих островов на разработку месторождений нефти и газа. И станет Папочкой ближнего востока. И кто его остановит.
ПилигримГость
Ответить
Сталин с Гитлером лично не встречался, но вел сальные беседы через посредников Славиков Ребентропов.
Чем это все заигрывание с Эрдоганами мы знаем кончится.
Новой заворушкой. Ума то нет бабаёв.
1

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