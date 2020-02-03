"Держат Россию за горло": объявлено об игре Эрдогана против Путина

После обнаружения на территории Израиля газовых месторождений и первых шагов по постройке газопровода в Европу как никогда актуальным для израильских политологов стал вопрос состояния рынка энергоносителей как конкретно на Ближнем Востоке, так и в Старом Свете в целом. Крупнейшим игроком в этой сфере в Европе является Россия.
Однако назвать страну монополистом нельзя. Так, Азербайджан с помощью Турции строит свой газопровод в обход российской территории. Китай в своих интересах тянет трубу через всю Центральную Азию из Туркменистана. "Это проигрыш. Они не смогли стать эксклюзивным поставщиком углеводородов в Европу", – цитирует издание "Деловая столица" Авраама Шмулевича.
Он выразил уверенность, что Реджеп Тайип Эрдоган ведет сложную многоступенчатую игру против политики Владимира Путина и на данный момент находится в более выгодном положении. "Именно турки фактически держат Россию за горло", – подчеркнул политолог.
"Все коммуникации российской армии в Сирию проходят через турецкую территорию – Босфор и Дарданеллы, которые Турция может закрыть, несмотря на конвенцию Монтре, если будет угроза национальной безопасности", – привел он один из аргументов. "Во-вторых, "Турецкий поток" важнее для России. Турция без этих денег может обойтись, а России они очень нужны", – считает эксперт.
Он добавил, что в Ливии Россия фактически воюет с Турцией, поскольку Москва и Анкара поддерживают разные политические силы. "Это многоплановая игра, где козырей больше в руках Турции, а не России", – уверен Авраам Шмулевич.
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