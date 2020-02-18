Раскрыта причина нового обострения в Донбассе

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" вице-президент Международного комитета защиты прав человека и эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов заметил, что даже по официальной статистике из отчетов миссии ОБСЕ до 90% случаев нарушения режима прекращения огня лежат на совести украинской стороны.
Для украинских властей любая стрельба на линии соприкосновения конвертируются в политический рычаг, с помощью которого они пытаются решить как внешние, так и внутренние проблемы. В частности, спекулируя на сообщениях о стрельбе в Донбассе руководство Украины пытается оправдать невыполнение минских соглашений и, одновременно с этим, заручиться поддержкой на Западе.
"Киеву в принципе выгодны любые провокации", – подчеркнул Александр Ионов.
Он напомнил, что накануне начала очередного обострения ситуации в Донбассе состоялись телефонные переговоры лидеров России и Украины. "Владимир Путин в достаточно серьезной форме призвал своего украинского коллегу вернуться к минскому формату", – отметил эксперт.
Произошедшее на линии соприкосновения ополчения Луганской народной республики с украинскими силовиками стало очередным напоминанием о том, как именно Киев выполняет свои международные обязательства. "Притом непонятно, где силовики, а где бандеровцы-националисты, которых Зеленский так и не смог разоружить до конца", – заключил Александр Ионов.
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