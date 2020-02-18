Новости Новороссии, некогда напоминающие сводки с фронтов, за последние годы успели стать заметно более спокойными. Однако 18 февраля, в годовщину поражения украинских силовиков в Дебальцево, информационное пространство вновь наполнилось новостями, как это было во время самых горячих фаз противостояния в Донбассе.
Данные о том, кто выступает агрессором, а кто держит оборону и переходит в контрнаступление, прямо противоположные. Украинская сторона настаивает, что стала жертвой немотивированной агрессии. Ополчение доказывает обратное.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем "Телеграм" объяснил острую реакцию Киева тем, что впервые за долгое время украинские силовики получили жесткий ответ на свои провокации. Он указал, что незадолго до столкновения под городом Золотое Вооруженные силы Украины артиллерийским обстрелом сравняли с землей три жилых дома в селе Зайцево.
Никакой реакции на произошедшее в Киеве не последовало. Ответный огонь на обстрел города Кировск привел украинцев в ужас. "Они уже отвыкли от того, что на их провокации могут отвечать", – констатировал журналист. "Обнаглевший враг понес серьезный урон", – оценил ситуацию автор телеграм-канала "Военкор Котенок".
Как сообщает управление Народной милиции Луганской народной республики, очередное обострение войны в Донбассе началось с того, что украинская сторона направила в сторону позиций ополчения диверсионную группу из десяти человек. Военные подорвались на минном поле, и для их эвакуации командование ВСУ устроило артиллерийский обстрел жилых кварталов, передает "Царьград". Также сообщается, что в район боевых действий были направлены украинские журналисты, перед которыми поставили задачу исказить данные таким образом, будто это ЛНР нарушила режим прекращения огня.
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