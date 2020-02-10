"Это дикость": украинцы взвыли от неожиданных слов Лаврова

По словам Лаврова, обострение в отношениях двух стран
произошло не по вине России. "Украинская сторона отозвала посла, грозилась
разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности
решения Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим.ред.)
вернуть послов", – сказал глава МИДа.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что даже в нынешних условиях экономические и гуманитарные связи России и Украины сильны. "Неразумно постоянно возводить какие-то барьеры", – добавил Лавров.
Слова дипломата вызвали резкую реакцию в украинских СМИ. Там посчитали заявление Лаврова "наглостью". "Это дикость", - пишет украинский портал Politeka.net.
Напомним, что ранее эксперты предрекли Незалежной ослабление и дальнейший распад. За ситуацией на Украине внимательно следят в Турции. В случае обострения обстановки Анкара готовит подчиненные структуры, способные перехватить власть на местах.
Для турок такой организацией стал запрещенный в России Меджлис крымскотатарского народа. Ослабление власти Киева – хорошая возможность для Анкары вернуть утраченные позиции, считает политолог Семен Уралов. Он напомнил, что Россия и Турция в прошлом длительное время воевали за земли нынешней Украины.
Эксперты полагают, что грядущая земельная рефрме в Незалежной соотносится с интересами Турции. Анкара готова выкупить плодородные сельхозугодья и создать подконтрольные территории, формально входящие в состав Украины, считают аналитики.
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