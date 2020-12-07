Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Понедельник
7 декабря
Лента новостей
18:11
30-летнюю Тодоренко сравнили с подростком из-за кардинальной смены имиджа
18:09
Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России
18:05
Тихановская упрекнула ЕС в медлительности: У них под носом происходит геноцид народа
17:58
Банкеты и проститутки: известная юмористка раскрыла подноготную КВН
17:54
"Пропуск в трусики": Деревянко заставил Слепакова умолять
17:42
"Похожа на большую кучу мяса": появившуюся на митинге Меланию Трамп разнесли за внешний вид
17:37
"Готовится к операции": спектакли с участием известной актрисы отменены из-за страшной травмы
17:26
Сын Королевой пошел по стопам отца и "оседлал" шест для стриптиза
17:22
Политолог объяснил, зачем Лукашенко пугает Россию вторжением НАТО
17:07
Прогнозы врачей не сбылись: беременная звезда сериала "СашаТаня" прикована к постели
17:02
Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова
17:01
Мясников раскритиковал предложение Онищенко сократить новогодние праздники: Звучит неумно
16:58
В Стамбуле освободили российских журналистов
16:53
"Нельзя было поприличнее одеть?": няня сына Рудковской получила по шапке
16:34
Надевшая мертвую птицу на голову звезда "Друзей" разразилась матерщиной
16:24
В Сочи спасатели достали из моря 16-летнюю девочку
16:23
"Выглядит ужасающе": сын Оксаны Самойловой и Джигана покрылся волосами
15:47
"Шампанского больше не наливать": зажигательные танцы 6-летнего сына Лазарева взорвали Сеть
15:40
"Пришла ко мне во сне": умершая от рака Жанна Фриске благословила известную певицу
15:38
"Внешний вид ужасает": народ в шоке от обезображенной фигуры Ани Лорак
15:29
Волкова сделала неожиданное признание о разводе: Я превратилась в какую-то тварь
15:21
Политолог: Дальнейшее президентство Лукашенко грозит Белоруссии дефолтом
15:03
"Два разных человека": Сябитову обвинили в двуличии
14:49
Заворотнюк ответила на подозрения в анорексии
14:45
Наш папа там остался: Ксения Бородина с детьми спасалась бегством от пожара
14:39
"Поправлял руками кишки": Вдова Кобзона откровенно о дружбе с Рошалем
14:34
Кремль предостерегли от подписания договора об интеграции с Лукашенко
14:25
Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом
14:24
В Люберцах вооруженные бандиты избили и ограбили предпринимателя
14:20
Сын Елизаветы II влип в грязный скандал
14:20
"Навсегда изменил жизнь": в Сети появилось фото Барановской с юным красавчиком
14:19
Находятся в руках третьих лиц: Волкова не может получить скудное наследство Лимонова
14:09
Стрелявшего в ребенка из травматического оружия полицейского уволили из органов
14:03
В Кремле оценили возможность закрытия регионов из-за пандемии
13:49
В Астрахани 13 детей увезли в больницу из-за отравления хлором
13:43
Вскрылась роковая роль Алибасова в связи Пугачевой с новым любовником
13:38
Дерзкие мошенники обчистили знаменитого певца
13:36
Психолог оценила поведение Зеленского: Бросает от презрения к заискиванию
13:35
Новогодние каникулы в России предложили урезать до трех дней
13:29
Появились сведения о похоронах отравившегося Алибасова: В гробу со стеклянной крышкой
13:26
Потратившаяся на аренду виллы на Мальдивах Муцениеце перешла на подножный корм
13:07
Жители ингушского села отравились угарным газом
12:59
Infiniti QX60: семейный кроссовер
12:57
Власти Москвы сравнили борьбу с COVID-19 с марафоном: Не видно ни конца ни края
12:56
Звезда "Аншлага" поделилась подробностями жизни со смертельным диагнозом
12:52
Дочь плюнула Киркорову в душу: Пусть один мучается
12:38
Известная актриса о романе с Козловским: Хорошо целуется
12:35
Страшнее коронавируса: миру грозит новая эпидемия
12:33
В Хабаровском крае автомобиль насмерть сбил самку амурского тигра
12:33
"Сердце кровью обливается": потерявшая все Королева осталась у разбитого корыта
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву
Алла Пугачева лишилась парика в середине концерта
"Все время об этом думаю": Ахеджакова заговорила о смерти
В Сеть слили видео смеющихся над Лукашенко силовиков: Вооружил *** сына до зубов
Шепелев сравнил себя с беспомощным моллюском
Политика
Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России

Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России

Джо Байден. Фото: Tracy Barbutes/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Избранный президент США Джо Байден занимает антироссийскую позицию, но Москва можечь извлечь из этого выгоду. Такое мнение высказал киевский политолог Игорь Лесев.
прочитано 1839 раз

Байден всегда занимал антироссийскую позицию, и не стоит ожидать, что он изменится, заявил эксперт. Вместе с тем политолог перечислил несколько плюсов, которые может вынести Москва из сотрудничества с новой вашингтонской администрацией.

ПО ТЕМЕ

"Дед начал разваливаться": в Сети создали мем о падении 78-летнего Байдена

В России заговорили о готовности США воевать из-за "Северного потока-2"

 Президентские выборы в США

Сюжеты Президентские выборы в США

По мнению Лесева, приход в Белый дом мобилизует российскую элиту и заставит ее консолидировать ресурсы для укрепления страны. В качестве примера он привел политику импортозамещения.

В отличие от Дональда Трампа, к которому с начала президентства приклеился ярлык "агента Кремля", с Джо Байденом можно будет хоть о чем-то договариваться, считает политолог. Тем для обсуждений много: ракеты средней и малой дальности, договор об открытом небе, ядерная сделка с Ираном, перечислил эксперт.

Что касается постсоветского пространства, то США продолжат прежнюю политику, прогнозирует Лесев. Новая администрация Белого дома будет давить на белорусские власти и стараться не допустить интеграции с Россией.

На окончание конфликта на востоке Украины Лесев тоже призвал не надеяться. "С Донбассом, уверен, останется нынешняя ситуация, которая полностью устраивает США", – цитирует эксперта "Украина.ру".

Ранее американский дипломат Дэниел Фрид предупредил, что Джо Байден готовит удар по российской банковской системе. Вашингтон продолжит раскручивать тему вмешательства Москвы в выборы, заявил он.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Спустя несколько дней Джо Байден объявил себя победителем. Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов в суде, но безуспешно. 24 ноября он распорядился начать процесс передачи власти.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 7 декабря 2020, 18:09 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Кремль предостерегли от подписания договора об интеграции с Лукашенко
Психолог оценила поведение Зеленского: Бросает от презрения к заискиванию
Стало известно о планах Трампа "устроить грандиозный финал" в день инаугурации Байдена
Эксперт о поездках Лукашенко в больницы с коронавирусными пациентами: Пытается восстановить свой имидж

Шоу-бизнес

Заворотнюк ответила на подозрения в анорексии
Наш папа там остался: Ксения Бородина с детьми спасалась бегством от пожара
"Поправлял руками кишки": Вдова Кобзона откровенно о дружбе с Рошалем
Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом

Проишествия

Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Совет да любовь!": Арзамасову поздравляют со свадьбой с Авербухом

Актриса заставила поклонников ломать голову
Шоу-бизнес

Истратила свой ресурс: Соседов врезал молодящейся Пугачевой

Талант не вернуть

Шоу-бизнес

Сын Королевой пошел по стопам отца и "оседлал" шест для стриптиза

Парень разделся до трусов
Шоу-бизнес

Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова

За состоянием артиста следят врачи

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+