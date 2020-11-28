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Политика
В России заговорили о готовности США воевать из-за

В России заговорили о готовности США воевать из-за "Северного потока-2"

Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
По мнению члена комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустама Танкаева, США могут начать войну с Россией. Мол, американцы готовы на все, чтобы помешать строительству "Северного потока-2".
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Рустам Танкаев отметил, что помешать планам России военными действиями готов нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. При этом не совсем ясно, как поведет себя Джо Байден, который скоро может стать президентом США. С уверенностью можно сказать лишь одно: новый хозяин овального кабинета тоже не будет дружелюбным с Россией.

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Строительство "Северного потока-2" возможно завершить всего за месяц, считает Танкаев. Он подчеркнул, что с технической точки зрения проект практически готов, но "политическая проблема" меняет сроки. Эксперт уверен, что отношения России и США будут окончательно испорчены, если газопровод построят полностью.

Ранее издание Bild сообщало, что давление на "Северный поток-2" усилится, если Джо Байден вступит в должность президента. Свое негативное отношение к проекту политик высказывал еще в 2016-ом. А недавно и демократы, и республиканцы согласовали жесткие санкции в отношении причастных к проекту стран и компаний.

Напомним, в конце 2019-го США ввели первые санкции против участников "Северного потока-2". Тогда строительство близилось к завершению, но внезапно хозяин швейцарского судна-трубоукладчика Allseas отказался сотрудничать с авторами проекта.

Автор: 28 ноября 2020, 10:56 Источник: НСН ✓ Надежный источник
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