"Дед начал разваливаться": в Сети создали мем о падении 78-летнего Байдена

На днях вероятно следующий президент США Джо Байден упал и сломал ногу. Неловкая ситуация 78-летнего политика стала поводом для создания новых мемов в Сети.

В интернете ходят байки о том, что 78-летний Джо Байден может не дожить до своей инаугурации элементарно из-за возраста. А недавняя травма политика только подлила масла в огонь.

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На днях в Сети появилось фото с лежащим на полу подъезда мужчиной с дырявым ботинком. На снимке на самом деле предстал Стас Барецкий из репортажа НТВ. Автор мема написал, что "в Сети появилось фото сломавшего ногу Байдена". Теперь вероятно будущего президента США высмеивают все, кому не лень, а мем расходится по Сети со скоростью света.

В комментариях к фотографии пользователи оценили юмор автора шутки и написали, что Джо Байден и правда уже немолод. Люди размышляют, как с такими травмами и в таком возрасте он вообще сможет управлять государством.

⚡️В сети появились фото падения Джо Байдена pic.twitter.com/zRHzX94JsI — ИА «Панорама» (@ia_panorama) November 30, 2020

"Дед начал разваливаться", – написал пользователь.

Теперь в Сети то и дело появляются новые сатирические коллажи на тему падения Байдена. Так, недавно появилось изображение, на котором Байден якобы сидит в инвалидном кресле, а держит коляску вероятная вице-президент Камалла Харрис. На следующей картинке Байден якобы сообщает ей о победе на выборах, но потом Харрис скидывает его с обрыва.