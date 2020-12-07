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Психолог оценила поведение Зеленского: Бросает от презрения к заискиванию

Психолог оценила поведение Зеленского: Бросает от презрения к заискиванию

Владимир Зеленский. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинский психолог Светлана Чунихина проанализировала поведение президента страны Владимира Зеленского. Эксперт сделала вывод о нестабильном состоянии главы государства.
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Чунихина напомнила о недавнем заявлении Зеленского, который сравнил журналистов с "бабушками на скамейке". В своем обращении он раскритиковал парламент, а затем начал благодарить депутатов.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Проанализировав поведение президента, психолог сделала неутешительный вывод. По ее мнению, Зеленский считает, что его окружают враги, с которыми нужно то ли бороться, то ли задабривать.

По мнению психолога, поведение Зеленского говорит о том, что он слаб и у него нет опоры. "Президента швыряет от презрения к заискиванию и обратно", – написала Чунихина на своей странице в "Фейсбук".

В последнем видео президента швыряет от презрения к заискиванию и обратно. Например, он начал с того, что сравнил СМИ с...

Опубликовано Svetlana Chunikhina Суббота, 5 декабря 2020 г.

Ранее бывший президент Петр Порошенко охарактеризовал действия Владимира Зеленского как "агония". В ноябре на Украине действовал карантин выходного дня. Принадлежащий бывшему президенту спортивный клуб "Пятый элемент" его не соблюдал. Полиция наложила на заведение штраф.

Зеленский пригрозил Порошенко новыми санкциями за нарушение карантина. Таким образом можно будет вернуть часть украденных прошлой властью денег, заявил президент.

Порошенко оперативно отреагировал на слова Зеленского. "Это уже агония, Владимир Александрович", – прокомментировал политик поведение главы государства.

Напомним, что в интервью BBC Владимир Зеленский назвал условие ухода в отставку. Это произойдет, если нынешняя власть не сможет покончить с войной в Донбассе, заявил президент.

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Автор: 7 декабря 2020, 13:36 Источник: "Фейсбук" Светланы Чунихиной ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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