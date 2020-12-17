Путин обратился к Западу: Почему вы считаете, что мы придурки?

Вопрос о "новой холодной войне" задал корреспондент BBC Стивен Барнетт. Он напомнил о присоединении Крыма, отравлении Скрипалей и ситуацией с блогером Алексеем Навальным. "Неужели Россия ни в чем не виновата, и ее власти белые и пушистые?" – спросил журналист.
Путин напомнил, что доказательств применения Россией химического оружия до сих пор не предоставлено. А за возвращение Крыма проголосовало большинство жителей полуострова, подчеркнул президент. "Если это аннексия, в чем они виноваты?" – удивился глава государства.
Кроме того, Путин напомнил о расширении НАТО, выходе из договоров по противоракетной обороне и ракетам средней и малой дальности. Россия не будет производить такое оружие, если США не разместит его в Европе, сказал президент. "Вы же умные люди, почему вы думаете, что мы придурки?" – обратился Путин к британскому журналисту.
Также он напомнил про выход США из Договора по открытому небу. "По сравнению с вами мы белые и пушистые", – сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Большая пресс-конференция главы государства традиционно проходит в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли в видеоформат.
Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. К президенту обращаются не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.
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