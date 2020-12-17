Путин о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии: Работает как граната

Российский лидер заявил, что вмешательство других стран в ситуацию в Белоруссии налицо. По его словам, любая попытка повлиять извне работает как взрывное устройство или граната. "Не помогает никогда", – подчеркнул Владимир Путин.
Белорусы должны сам решить возникшую проблему в спокойной, ритмичной обстановке. На этот счет уже не раз высказывался президент республики Александра Лукашенко. Российский лидер отметил, что согласен с коллегой.
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