"Украина готова к новому этапу": Зеленский сделал неожиданный шаг к миру на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен провести прямые переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР. В офисе главы государства добавили, что украинские власти "готовы к новому этапу" разведения войск и разминированию территорий.
Более того, руководство страны упростило для абитуриентов из "несогласных" регионов поступление в университеты, а также возвела на линии разграничения новые пропускные пункты для передвижения гражданских лиц. Зеленский подчеркнул, что таким образом в Киеве хотят доказать Донбассу реальность завершения войны. Однако украинский лидер обратил внимание, что путь к миру будет непростым – для этого необходимо желание обеих сторон.
Этот неожиданный шаг Владимира Зеленского не остался без ответа. Представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник отметил, что для "новых этапов" Киеву сначала стоит выполнить старые обещания. Он обратил внимание, что с момента проведения последнего саммита в нормандском формате было проведено всего два обмена военнопленными, при этом даже не "всех на всех".
Кроме того, на Донбассе недовольны, что Украина не закрыла уголовные дела с переданных пленников и не сняла с них судимостей. Тем не менее, с конца июля обе стороны соблюдают режим прекращения огня, что дает надежду на долгожданный мир.
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