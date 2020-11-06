Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у президента все хорошо. Состояние Владимира Путина он описал как отменное.
"Чушь полная", – ответил представитель Кремля на вопрос о скорой отставке главы государства.
Информация об ухудшении самочувствия лидера России появилась несколькими днями ранее в западных таблоидах The Sun и Daily Mail. Журналисты, ссылаясь на источники, сообщили о якобы неизлечимой болезни Путина.
По их словам, у президента развивается синдром Паркинсона – хроническое неврологическое заболевание. Эта болезнь характеризуется постоянными приступами тремора.
К такому выводу репортеры пришли после изучения последних видеозаписей с участием Владимира Путина. Медики обратили внимание на то, что пальцы президента постоянно подергивались.
Других доказательств журналисты не представили. Отметим, что The Sun и Daily Mail – это британские таблоиды, известные своей склонностью к раздуванию историй. На их страницах регулярно появляются недостоверные новости.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политики обсудили дальнейшейшее развитие союзнических отношений Москвы и Минска.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
дагестанцы ведут себя как звери
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Инструктор по вождению предложил кекс