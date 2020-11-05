Захарова призвала россиян отказаться от зарубежных поездок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой отказаться от зарубежных поездок без острой необходимости. Дипломат пояснила, что они опасны из-за напряженной ситуации с коронавирусом в мире сегодня, передает RT.
Напомним, что весной власти страны приостановили авиасообщение со всеми зарубежными странами. Однако летом, когда пандемия стихла, для россиян вновь открылись несколько направлений – Великобритания, Белоруссия, Кыргызстан, Швейцария, Япония, Куба, Турция и ряд других стран, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Умер котик Чернышка ...
Кому на Руси жить хорошо?
Путин - нелегитимный президент
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Вы за Байдена или за Трампа?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Инструктор по вождению предложил кекс
Достали уже своим нытьем
Вышла замуж начала толстеть