Захарова призвала россиян отказаться от зарубежных поездок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой отказаться от зарубежных поездок без острой необходимости. Дипломат пояснила, что они опасны из-за напряженной ситуации с коронавирусом в мире сегодня, передает RT.

Напомним, что весной власти страны приостановили авиасообщение со всеми зарубежными странами. Однако летом, когда пандемия стихла, для россиян вновь открылись несколько направлений – Великобритания, Белоруссия, Кыргызстан, Швейцария, Япония, Куба, Турция и ряд других стран, сообщает телеканал "360".