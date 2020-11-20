"Надо вернуть мозги": экс-глава Севастополя о единственном способе получения Крыма Украиной

В эфире крымско-татарского телеканала ATR Сергей Куницын заявил, что необходимо "вернуть мозги" людей, чтобы Крым снова стал частью Украины. По мнению политика, нужно перевернуть сознание народа.
Однако образовать на территории полуострова крымско-татарскую автономию не получится, считает экс-глава Севастополя. Он отметил: в Крыму живут в основном другие народы, которые, очевидно, выступят против такого решения. Согласно официальным данным, на полуострове живут 85% не крымских татар.
Также Куницын высказался насчет переименования населенных пунктов в Крыму. Несмотря на то, что политик призвал не забывать об историческом фоне, он считает неправильным проделывать эту работу в угоду крымско-татарских организаций. Бывший губернатор Севастополя не хочет выделять тот или иной народ.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров со временем сам отсоединится от России и снова будет украинским. В Кремле же неоднократно отмечали: вопрос о принадлежности Крыма обсуждать не имеет смысла, поскольку тема закрыта.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Порядочная женщина
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Форум
Мне 49 лет понравился молодой парень
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Папа ставит дочери клизму 9 лет.
Кастовые отношения