Незарегистрированные политические НКО могут признать иноагентами

По его словам, признано целесообразным приравнять к иноагентам российские НКО, не имеющие регистрации и получающие на политическую деятельность средства из-за рубежа.
Также в Совфеде указали на необходимость регулировать порядок финансирования публичных мероприятий. Это нужно, чтобы ограничить иностранное финансирование и уточнить особенности участия образовательных организаций в международном сотрудничестве, пояснил Климов.
Регистрация физлиц и организаций в качестве иноагентов требует от них отчетности и маркировки. Нарушение ведет к административной ответственности, а грубое уклонение от исполнения закона – к уголовной, подчеркнул сенатор.
Поправки необходимы из-за непрекращающихся попыток вмешательства в дела России извне, сказал сенатор. По его словам, принимаемые меры носят ответный характер. Инициативы соответствуют Конституции России, международному праву и мерам, принятым в других государствах, включая США, сказал Климов.
Он напомнил об американском законе о регистрации иноагентов (FARA), который действует с 1938 года. Документ обязывает иностранных агентов из числа юридических и физических лиц отчитываться о деятельности и финансировании перед властями.
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