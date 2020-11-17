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Политика
Незарегистрированные политические НКО могут признать иноагентами

Незарегистрированные политические НКО могут признать иноагентами

Фото: АГН Москва
В Совете Федерации предлагают приравнять к иностранным агентам финансируемые из-за рубежа и незарегистрированные НКО. Об этом сообщил глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета Андрей Климов.
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По его словам, признано целесообразным приравнять к иноагентам российские НКО, не имеющие регистрации и получающие на политическую деятельность средства из-за рубежа.

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Также в Совфеде указали на необходимость регулировать порядок финансирования публичных мероприятий. Это нужно, чтобы ограничить иностранное финансирование и уточнить особенности участия образовательных организаций в международном сотрудничестве, пояснил Климов.

Регистрация физлиц и организаций в качестве иноагентов требует от них отчетности и маркировки. Нарушение ведет к административной ответственности, а грубое уклонение от исполнения закона – к уголовной, подчеркнул сенатор.

Поправки необходимы из-за непрекращающихся попыток вмешательства в дела России извне, сказал сенатор. По его словам, принимаемые меры носят ответный характер. Инициативы соответствуют Конституции России, международному праву и мерам, принятым в других государствах, включая США, сказал Климов.

Андрей Климов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Он напомнил об американском законе о регистрации иноагентов (FARA), который действует с 1938 года. Документ обязывает иностранных агентов из числа юридических и физических лиц отчитываться о деятельности и финансировании перед властями.

Автор: 17 ноября 2020, 16:59 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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