Сенаторы предложили уточнить порядок признания физлиц иноагентами

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила признавать иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений военного техгнического характера и при этом получающих зарубежное финансирование. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.



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