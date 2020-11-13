Матвиенко назвала способ повысить доверие к власти

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на заседании научно-экспертного совета, посвященного доверию как фактору достижения стратегических целей развития России. Усилить доверие людей к власти может народное бюджетирование, уверена спикер верхней палаты парламента страны.

Уже сейчас россияне могут воспользоваться профильными интернет-ресурсами для того, чтобы принять участие в общественном обсуждении важных федеральных законов. А такие платформы, как "Активный гражданин", позволяют решать вопросы городского масштаба, причем быстро и без ненужной волокиты.

Однако на этом потенциал для привлечения народного участия в принятии тех или иных решений не исчерпан. Еще одно направление, работа в котором позволит повысить у граждан доверие к власти, заключается в более широком внедрении "народного бюджетирования", уверена Валентина Матвиенко.

"Данная модель дает возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета", – подчеркнула спикер Совфеда.

Такой подход позволит жителям самостоятельно определять, на что именно будут потрачены средства из местного бюджета и напрямую поучаствовать в улучшении жизни в своем городе, поселке и районе. "Мы будем внимательно наблюдать, как этот механизм заработает в регионах", – рассказала Валентина Матвиенко. Большое внимание будет уделено тому, как сами люди оценят подобный инструмент.

Председатель верхней палаты парламента выразила уверенность, что уровень доверия народа к власти во многом определяется степенью ее открытости перед обществом. И лучшим примером такого подхода, добавила она, является президент России Владимир Путин, который не только находится в постоянном контакте с руководителями на разном уровне, но и выстраивает взаимодействие с гражданским обществом, СМИ и простыми людьми.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил два закона, которые должны будут стать правовой основой для развития практики народного бюджетирования на муниципальном уровне. Благодаря этому граждане смогут сами решать, на что в первую очередь пойдут бюджетные деньги.