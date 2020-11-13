Несколько дней назад глава Незалежной почувствовал недомогание – у него поднялась температура. Пройденный им тест на COVID-19 дал положительный результат.

После этого президент Украины Владимир Зеленский был госпитализирован в клиническую больницу "Феофания" в Киеве, где находится и по сей день. Последние дни у него держалась стабильная температура 37,5, что характерно для КОВИДа.

По всей видимости, инфекция изрядно помутила разум украинского лидера. Поскольку из своей палаты он записал странное обращение, но не к своему народу, а к американскому. Зеленский неожиданно вспомнил, что в США сегодня отмечают День ветерана и решил поздравить жителей страны свободы на их родном языке.

В своем поздравлении Владимир Зеленский напомнил о американских героях Второй мировой войны украинского происхождения. Среди них он отметил Майкла Стренке, который установил американский флаг на японском острове Иводзима в конце 1945 года. В конце своего обращения он воззвал к высшим силам, чтобы те хранили Соединенные Штаты – сами американцы нередко восхваляют свою страну такими же словами.

Но аналитики обратили внимание, что ветеранов своего народа Зеленский не поздравил, несмотря на то, что недавно Украина отмечала годовщину освобождения от фашистов. От этого праздника он брезгливо отмахнулся венком, возложенным к могиле Неизвестного солдата в Киеве, который водрузили его представители. Примечательно, что дед украинского лидера тоже воевал в Великой Отечественной войне в рядах Красной армии.