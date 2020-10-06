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Политика
Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса

Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса "Лидеры России"

Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Премьер-министр Михаил Мишустин признался, что хотел бы поучиться у победительницы суперфинала конкурса "Лидеры России" Людмилы Некрасовой. Она возглавляет новосибирский Экономический лицей.
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Во вторник, 6 октября, глава правительстве встретился с Людмилой Некрасовой. Мишустин поздравил ее с прошедшим Днем учителя и победой в суперфинале конкурса "Лидеры России".

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Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Премьер отметил, что не понаслышке знает о конкурсе и напомнил, что был одним из наставников "Лидеров России". "Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше", – сказал Мишустин Некрасовой. В свою очередь победительница поблагодарила главу правительства за наставничество.

По словам Мишустина, ему интересно узнать мнение директора лицея о мерах, которые нужно предпринять для улучшения системы просвещения в России и нацпроекте "Образование".

Премьер-министр выразил надежду, что опыт Некрасовой будет востребован в отечественной системе образования. Он предложил ей обсудить эту тему подробнее, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин и Людмила Некрасова. Фото: government.ru

Масштабный конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей". Она была запущена во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи осенью 2017 года. Инициатором стал президент Владимир Путин.

Платформа объедияент множество направлений. Среди них – образование, кадровые и социальные проекты, способствующие продвижению общественных инициатив и самореализации граждан.

6 октября 2020, 17:58

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