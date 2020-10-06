Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Вторник
6 октября
Лента новостей
18:47
Звезда Comedy Woman сбежала из России
18:44
Два пенсионера из Омска пропали на рыбалке
18:44
Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии
18:24
Исинбаеву высмеяли за несвязную речь: Лучше прыгать, чем говорить
18:10
Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого
17:59
Анастасия Задорожная прервала молчание после слухов о свадьбе
17:58
Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса "Лидеры России"
17:57
Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу
17:48
Дело Ефремова направили в Мосгорсуд
17:45
"Эрнсту нужно было Пересильд продвинуть": актрису критикуют за новую роль в "Угрюм-реке"
17:32
Джоли и Питт схлестнулись в решающей битве за детей
17:18
Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан
17:16
Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми
17:16
Фантомное: Алена Рапунцель после ухода с "Дома-2" все равно продолжает драться
17:06
"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни
16:56
Своя миссия: зачем Меган Маркл и принцу Гарри лететь в Африку
16:56
Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики
16:49
Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
16:44
"Это уму непостижимо": актриса Яковлева об игре судьбами невесток
16:40
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
16:33
Жителей Тюмени два часа пугал мужчина с ножом
15:48
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
15:48
Новый турецкий сериал переплюнет "Великолепный век"
15:46
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии
15:41
"У нас были материальные трудности": Крутой впервые показал сына от первого брака
15:21
"Стоило и разбитых коленей, и ссадин": новый любовник не пощадил Варнаву
15:12
"Будет править экономикой мира": трехлетний сын Собчак поразил способностями
15:02
Не было шансов остаться в живых: шокирующие подробности гибели мужчины в ДТП со звездой "Холостяка"
15:00
"Нужно что-то делать": звезда сериала "Гадалка" сообщила о падении на дно
14:59
Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила
14:36
В Подольске мужчина выгуливал собаку и наткнулся на мертвого младенца
14:30
"Люди жрать хотят!": Плющенко взбесил голодных россиян своим огненным авто
14:26
Россияне молятся за здоровье Корчевникова
14:20
Хилькевич намекнула на развод
14:18
Вскрылось странное поведение Конкина на фоне слухов об убийстве дочери
14:12
В Свердловской области загорелось здание торгового центра
13:45
Депрессия и комплекс маленького человека: актер "Ольги" сообщил о моральном разложении
13:45
В Хабаровском крае умер занесенный в Красную книгу тигр
13:44
Семья погибшего Захарова намерена отобрать у Ефремова последнее
13:44
Била себя в грудь: Аронова увела женатого мужчину из семьи
13:39
Армен Джигарханян обратился к жене: Ударь меня
13:24
Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
13:09
В аварии под Дмитровом пострадали люди
13:04
Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом
13:00
56-летняя Азиза сообщила о беременности: Постоянно мучил токсикоз
12:54
"В подметки ей не годится": Кончаловского разнесли в пух и прах за сравнение жены с Чуриковой
12:39
К чему привели акции протеста в Киргизии
12:31
Под Воронежем загорелась исправительная колония
12:12
Володин и Медведчук обсудили межпарламентское сотрудничество России и Украины
12:05
"Майор КГБ в шляпе!": сериал о гибели группы Дятлова привел экспертов в бешенство
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
Экономист: Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Политика
Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан

Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Владимир Зеленский признался, что не имеет постоянного места проживания. Пока президент Украины вместе с семьей обустроился в резиденции, которая находится в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.
прочитано 8528 раз

По словам главы государства, ранее у него был собственный дом под Киевом, где они и жили. Но глава государства был вынужден от него избавиться.

ПО ТЕМЕ

Зеленского обвинили в предательстве украинцев: Удалось всех обмануть

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"У меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за коронавируса. Дом был продан", – поделился Владимир Зеленский. Он добавил, что сейчас для его семьи резиденция – это просто отель. Хотя, по законодательству, украинский лидер имеет полное право там жить. Однако главе государства хочется жить именно в доме.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас они с супругой ищут новое место. "Построим дом, или возьмем в аренду", – пояснил президент Украины.

Напомним, в начале июля этого года стало известно, что Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспе, где более десяти лет проживал экс-президент Украины Виктор Ющенко. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ведь ранее бывший участник КВН во время предвыборной кампании осуждал украинских политиков, которые пользуются государственными резиденциями.

Как писали "Дни.ру", с критикой на президента Украины обрушился депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Он напомнил, что Владимир Зеленский обещал улучшить благосостояние граждан и положить конец насильственной украинизации. Однако после прихода к власти политик так и не выполнил ничего из перечисленного.

Автор: 6 октября 2020, 17:18 Источник: Сайт президента Украины ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
К чему привели акции протеста в Киргизии
Зеленского обвинили в предательстве украинцев: Удалось всех обмануть
Зачем Тихановская хочет встретиться с Путиным

Шоу-бизнес

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Она старуха!": морщинистая Наташа Королева шокировала своим видом

Скандал с изменой негативно сказался на внешности певицы
Шоу-бизнес

"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"

Певица высказалась о громкой аварии
Шоу-бизнес

Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого

Звезда не знает, как жить

Шоу-бизнес

Хилькевич намекнула на развод

Артистка напугала фанатов

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Трудолюбивая девочка": партнер Тодоренко нашел ей замену
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+