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Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность

Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность

Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Протесты в Белоруссии не прекращаются уже почти два месяца. Тем не менее, действующий президент и его команда все еще у власти.
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Российский политолог Лилия Шевцова уверена, что несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко остался во главе страны, акции митингующих нельзя назвать безуспешными. По мнению специалиста, такие многочисленные демонстрации сами по себе являются беспрецедентными для страны.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Так, манифестантам удалось подорвать незыблемость действующего режима и поставить его в безысходное положение. Шевцова пояснила, что власти не могут игнорировать происходящее, но каждая их реакция лишь усиливает народное недовольство. При этом протестующие продолжают действовать мирно, что не позволяет подавлять митинги силой на законных основаниях.

Кроме того, белорусы добились того, что Александр Лукашенко фактически потерял львиную долю власти, даже сохранив за собой должность после "подпольной" инаугурации. Запад отказывается признавать его легитимным президентом, из-за чего Лукашенко не может представлять свою страну на международной арене. Кроме того, он стал заложником своих силовиков, которые являются последней опорой режима.

Лилия Шевцова также считает, что вместе с репутацией и доверием народа Батька потерял и личную безопасность. Он больше не может быть уверенным в преданности своего окружения. Почувствовав зависимое положение белорусского лидера, элиты могут начать им манипулировать в своих интересах или начать "собственную игру".

Автор: 3 октября 2020, 11:32 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

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