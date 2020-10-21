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Крымский журналист предупредил о возможном прорыве НАТО в Керченском проливе

Крымский журналист предупредил о возможном прорыве НАТО в Керченском проливе

Фото: most.life
Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед Верховной радой 20 октября анонсировал строительство военно-морских баз на Черном море. Крымский журналист Олег Крючков уверен: новая инфраструктура предназначена для стран Североатлантического альянса.
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Журналист сопоставил заявление Зеленского о строительстве баз и разрешение американским гражданским самолетам летать над Крымом. По его мнению, Киев и Вашингтон готовятся к совместным действиям в районе полуострова.

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"Морем корабли НАТО полезут под Крымский мост в Азов, а воздухом – "Глобмастер" или "С-130" попрут над Крымом", – приводит слова Крючкова портал "Политнавигатор".

В свою очередь бывший депутат горсовета Одессы Игорь Дмитриев считает, что анонсированные Зеленским новые базы будут представлять собой логистические центры со взлетно-посадочными полосами, складами и радиоэлектронным оборудованием. В короткое время НАТО может разместить там военный контингент, отметил он.

Российский журналист Андрей Медведев полагает, что одной из новых украинских баз может пользоваться Великобритания. Лондон дает Киеву кредит на закупку старых военных катеров, напомнил он.

В своем выступлении перед Верховной радой 20 октября Зеленский заявил, что Украина построит две базы ВМФ на Черном море. По его словам, Киев договорился с Лондоном о выделении кредита в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме того, украинские военно-морские силы приняли на вооружение крылатую ракету "Нептун", напомнил глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о совместном производстве ударных беспилотников. Также турецкий лидер заверил украинского коллегу в поддержке территориальной целостности страны.

Автор: 21 октября 2020, 12:59 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Написано все верно. Украина не в состоянии созидать. Она может только разрушать, ломать, уничтожать. Слабая никчёмкая власть. Тупые озверевшие бандеровцы. Необразованные, агрессивные, радикалы. Украина-колония США! Кому там строить? Строят свободные, самодостаточные государства. А зависимые, продажные могут только исполнять приказы хозяина. Холуи!
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