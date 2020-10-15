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Зеленского призывают написать заявление об отставке

Зеленского призывают написать заявление об отставке

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
За полтора года пребывания во власти Владимир Зеленский не сделал ничего для прекращения войны в Донбассе, констатировал правозащитник Владимир Чемерис. Он призвал президента Украины написать заявление об отставке.
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Правозащитник напомнил об интервью Зеленского телеканалу BBC, где тот заявил, что уйдет в отставку, если не добьется мира в Донбассе. В то же время украинский лидер фактически признался, что минские соглашения выполнять не собирается, отметил Чемерис.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Спустя полтора года после прихода Зеленского во власть можно подводить первые итоги его президентства. По словам правозащитника, за это время бывший комик не сделал ничего для прекращения войны в многострадальном регионе и его возвращения в состав Украины.

Он напомнил о нескольких обменах военнопленными и перемирии, которое было сорвано. Но существенных шагов для выполнения минских соглашений нынешняя украинская власть не сделала, сказал правозащитник в эфире телеканала "НАШ".

В недавнем интервью телеканалу BBC Зеленский заявил, что уйдет в отставку, если не сможет покончить с войной в Донбассе. Если мира достичь не удастся, то Украиной должен руководить другой человек, сказал президент.

Фото:Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com

Комментируя возможную отставку Владимира Зеленского, политолог Ростислав Ищенко отметил, что президентство для него – тяжелая ноша, и он не ожидал таких проблем. "Никаких бонусов, одни неприятности", – констатировал эксперт.

Весомых политических причин для отставки Зеленского нет, но он может уйти из-за усталости, считает Ищенко. "Избрался, не досидел до конца срока и сказал – я передумал", – отметил политолог.

Мир в Донбассе был в числе главных предвыборных обещаний Владимир Зеленского. В декабре он встречался с Владимиром Путиным в Париже. Стороны договорились о продолжении обмена пленными и отводе вооружений. Прошел почти год, но бои на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской республиках продолжаются.

Автор: 15 октября 2020, 10:50 Источник: Телеканал "НАШ" ✓ Надежный источник

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