Истощенный коронавирусом Порошенко шокировал украинцев внешним видом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко впервые за долгое время вышел на связь. Он записал видеообращение к народу, в котором поблагодарил врачей, спасших его от коронавируса. КОВИД у политика протекал в тяжелой форме: у него было двустороннее воспаление легких.
Порошенко назвал украинских медиков "настоящими защитниками" родины, отметив их труд в тяжелых условиях. Но внимание пользователей было приковано к внешнему виду экс-главы государства: 55-летний мужчина выглядел невероятно истощенным. Некоторые даже предположили, что ему пришлось прибегнуть к процедурам по омоложению, пишет Life.
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