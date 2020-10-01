Из-за проблем в экономике Белоруссию отбросили на годы назад – эксперт

По мнению Чубрика, общественно-политическая повестка в настоящий момент является основой экономики Белоруссии. Поэтому для начала необходимо выйти на переговоры с народом, который разделился на несколько лагерей. Также нужно начать предметное обсуждение конституционной реформы.
Вместе с этим требуется улучшить условия для предпринимателей, считает эксперт. Должна пойти речь об изменении на законодательном уровне. Это избавит экономику от болевых точек. По словам Чубрика, особенно остро ощущаются проблемы в банковской системе, ведь доверие к ней полностью утрачено.
Эксперт уверен, что из-за оттока денежных средств из банков, а также закрытия доступа к международным рынкам возникнут проблемы в ресурсной базе.
Эти и другие вопросы необходимо решать уже сейчас, отметил директор Исследовательского центра ИПМ. Если в Белоруссии и дальше будет наблюдаться общественно-политический кризис, то катастрофы не избежать.
"Мы отбрасываем страну на годы назад", – заключил Чубрик.
Напомним, ранее аналитики предрекли скорую отставку Александра Лукашенко. Эксперты считают, что европейские лидеры окажут колоссальное давление на действующего президента Белоруссии.
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